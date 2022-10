W 2019 roku Eliud Kipchoge przebiegł maraton w czasie 1:59:40. Zrobił to, mając na nogach prototyp butów Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. To niezwykłe osiągnięcie było efektem intensywnej współpracy z Nike, która zaczęła się w 2017 roku, kiedy Eliud postanowił, że ukończy maraton w mniej niż dwie godziny. Jego wyczyn zainspirował innych najszybszych na świecie biegaczy do pokonywania ograniczeń i bicia własnych rekordów. Teraz Ty możesz zdobyć model, który pomógł Eliudowi osiągnąć sukces w ten chłodny, październikowy dzień w Wiedniu.



Nasz doskonały model startowy jest naszpikowany nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, w tym dwoma wyjątkowo dynamicznymi poduszkami Zoom Air w przedniej części buta i dodatkową pianką ZoomX pod piętą. Buty te powstały z myślą o biciu wszelkich rekordów. Pomogą Ci, niezależnie od tego, ile czasu dajesz sobie na ukończenie biegu.



