Rośnij w siłę jak Paul George

Paul George

Paul George jest jednym z najwytrwalszych zawodników w lidze. Cechuje go zaangażowanie i determinacja, a mimo niezliczonych przeszkód wciąż dąży do celu, by spełnić swoje marzenie o byciu najlepszym koszykarzem.

Aby uhonorować jego drogę i przypomnieć kolejnym pokoleniom, że istnieje więcej niż jedna droga na szczyt, w Nike stworzyliśmy dla Paula baner „Keep Rising” (Rośnij w siłę), który podkreśla jego sposób myślenia.

Baner, podarowany George'owi przez dwóch młodych graczy, których zainspirowała jego historia, będzie wisiał w St. Monica Catholic High School w Santa Monica w Kalifornii, by inspirować kolejne pokolenia koszykarzy.

Spotkaliśmy się z Paulem podczas odsłonięcia baneru, aby dowiedzieć się, co oznacza dla niego hasło „Keep Rising”, i poznać jego rady, jak znaleźć własną drogę na szczyt.