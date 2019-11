Kulisy projektu

Jeszcze lżejsza i smuklejsza konstrukcja w stylu LeBrona

W przypadku najnowszych butów sygnowanych swoim imieniem LeBron chciał rozwinąć to, co zapoczątkował modelem 12: proces eliminowania zbędnych elementów. W ostatnim okresie poza sezonem to samo zrobił ze swoim ciałem – kompletnie zmienił dietę oraz plan treningów, dzięki czemu wyraźnie schudł, nie tracąc przy tym swojej siły. Po wyczerpującym sezonie składającym się z 82 meczów lżejszy model LeBron 13 pozwala stopom odpocząć przed najważniejszym etapem rozgrywek.