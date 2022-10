Oto A'ja Wilson – MVP w koszykówce

A’ja Wilson przeszła drogę od rezerwowej do MVP. Jej historia to dowód na to, że postępy są ważniejsze od doskonałości. Co sezon A’ja ocenia swoją grę i szuka obszarów do poprawy, nawet niewielkiej. Dzięki temu podejściu stała się jedną z najbardziej uniwersalnych zawodniczek w WNBA. Jest kreatywna pod koszem, pracuje w defensywie, ma zmysł do zbiórek, regularnie rzuca z półdystansu i świetnie radzi sobie w dryblingu. W obecnej koszykówce nie ma wielu zawodniczek z takim zestawem umiejętności co A’ja Wilson.