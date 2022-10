Legginsy na całe życie

Dobrze przemyśl wybór legginsów i noś je tak długo, jak to możliwe – każdy kolejny rok noszenia zmniejsza ich wpływ na środowisko nawet o 20–30%.

Wypróbuj nasze legginsy Nike One wykonane co najmniej w 50% z poliestru z recyklingu, którego produkcja emituje o 30% mniej dwutlenku węgla niż produkcja zwykłego poliestru. Co roku dzięki naszym praktykom na wysypiska śmieci i do wód trafia średnio o miliard plastikowych butelek mniej – zamieniamy je w wysokiej jakości włókna. Dbamy zarówno o funkcjonalność, jak i o ochronę środowiska.