Jordan Wings

Uważamy, że wszyscy są równi, oraz wierzymy, że dzięki edukacji można działać na rzecz różnorodności, akceptacji i równości.



Marka Jordan to nie tylko ubrania, które nosisz, i Twój styl gry. To pewność siebie, dzięki której możesz znaleźć swój głos, wykształcić swój styl i zmienić grę – zarówno na boisku, jak i poza nim. Dziedzictwo Michaela Jordana to siła, która pozwala nam inspirować ludzi na całym świecie do wchodzenia na szczyt na własnych zasadach.