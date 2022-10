Działania marki Jordan na rzecz czarnoskórej społeczności

Marka Jordan to my, czarnoskóra społeczność. Jest większa niż człowiek, którego wola i praca na nowo zdefiniowały doskonałość. Większa niż boisko do koszykówki, na którym marzenia całych pokoleń dostawały skrzydeł. Większa niż jakakolwiek trudność, jakakolwiek przeszkoda, jakakolwiek walka.



Zgodnie ze swoją nazwą marka Jordan symbolizuje siłę i wytrwałość osób, które były tu przed nami. Wolę, pracę i doskonałość, które, jak wiemy, są rezultatem działań kolejnych pokoleń, które przekazywały sobie swoje marzenia. Nasza przeszłość uczy nas, że niezależnie od przeszkód i trudności, które przed nami stoją, możemy stworzyć lepszą przyszłość.



Marka Jordan to rodzina, która nie boi się marzyć i stara się pokonać wszystkie przeszkody. Wiemy, jak osiągać niemożliwe. Dzięki Michaelowi Jordanowi mamy świadomość, że to, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w pojedynkę, możemy osiągnąć razem.



Marka Jordan to my, czarnoskóra społeczność. Walczymy o równe szanse i sprawiedliwość dla wszystkich.



Będziemy zaangażowani w tę walkę tak długo, jak będzie trwała. Będziemy dawali siłę głosom domagającym się zmiany. Będziemy pracować razem na rzecz społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości. Będziemy uczyć i nie przestaniemy zabierać głosu, żeby zachęcić innych do udziału w tej walce. Będziemy zjednoczeni jak rodzina, zjednoczeni dzięki wierze w to, że w końcu nadejdzie czas zmiany.



Czyny są ważniejsze od słów. Marzenia od przeznaczenia. A społeczność od wszystkiego.