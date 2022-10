Razem jeszcze szybciej: Shalane Flanagan i Bowerman Track Club

Dla Shalane Flanagan zostanie trenerką w Bowerman Track Club było naturalnym przedłużeniem jej kariery spędzonej na współpracy z innymi biegaczami, i dążenia do realizacji wspólnych celów. Shalane ma to coś, co sprawia, że wszyscy stają się przy niej szybsi. To połączenie wsparcia i pozytywnej rywalizacji, które członkowie klubu nazywają „efektem Shalane”. „Ja sama się z tego śmieję” – mówi Shalane. „Bo, szczerze mówiąc, nie uważam, żebym robiła coś nadzwyczajnego. Po prostu otaczają mnie wspaniali ludzie, którzy dają mi kopa”. Jako trenerka Shalane należy do prawdziwej rodziny biegaczy – od weteranów biegania jak Lopez Lomong po początkujących olimpijczyków jak Grant Fisher – którzy razem trenują, by spełniać swoje marzenia.