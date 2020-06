Zmień swoje nastawienie

„Wcale nie przychodzi mi to naturalnie, ale właśnie w takich momentach wybieram optymistyczne podejście” – opowiada. „Mówię sobie, że to moment, w którym będę trenowała ciężej i poradzę sobie z bólem. To, co odróżnia absolutnie topowych sportowców od reszty, to ich mentalność i to, jak radzą sobie z przeciwnościami. Traktuję swój umysł jak mięsień, nad którym muszę pracować podczas treningu”.



Swojej mowy wewnętrznej nie da się odmienić ot tak. To zadanie, które wymaga czasu – im częściej nad tym pracujesz, tym łatwiejsze i naturalniejsze się to staje. Wkrótce odkryjesz w sobie wewnętrzną cheerleaderkę i nie będzie wyzwania, z którym sobie nie poradzisz.



Szczerze zachęcamy Cię do pracy nad mową wewnętrzną. Pomyśl o tym jak o maleńkiej zmianie i dodaj pozytywną mantrę do swojego następnego treningu.



Zrób z tego nawyk: często najtrudniejszą częścią treningu jest samo pojawienie się na nim. Przed rozpoczęciem treningu NTC powtarzaj więc sobie na głos pozytywną mantrę, jak np. „Najtrudniejszy etap jest już za mną”. Następnie przybij sobie mentalną piątkę dla zwiększenia motywacji i wiary w siebie. Gdy napotkasz trudności podczas treningu, powróć do swojej mantry: „Najtrudniejszy etap jest już za mną”. Dzięki temu zwiększysz swoją pewność siebie, poradzisz sobie w trudnej sytuacji i wykonasz ćwiczenie.