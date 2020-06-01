Zmień swoje nastawienie

„Wyobraź sobie, że po słabym występie podczas meczu lub zawodów w swojej głowie słyszysz tylko negatywną mowę wewnętrzną. Wpadasz w spiralę wstydu, autokrytyki i pogardy dla siebie” – mówi. To samo ryzyko dotyczy niepowodzeń w innej sytuacji, na przykład gdy opuścisz trening lub zjesz coś, czego starasz się unikać. Jeśli powtarzasz sobie, że do niczego się nie nadajesz i nigdy nie osiągniesz sukcesu, ciężko o jakąkolwiek motywację. Negatywna mowa wewnętrzna sprawia, że masz do siebie tak złe nastawienie, że nie chce Ci się spróbować ponownie, co w konsekwencji jeszcze mocniej oddala Cię od realizacji celu.



Podczas swoich badań Duckworth opracowała dwuetapową strategię związaną z pozytywną mową wewnętrzną, która pozwala wrócić na właściwe tory. Pierwszym etapem jest świadoma akceptacja: bez osądów czy obwiniania, po prostu przyznanie się do niedoskonałości – np. nie udało mi się wczoraj wstać na trening. Kolejnym etapem jest współczucie wobec samego siebie. „Warto pomyśleć, co w takiej sytuacji usłyszelibyśmy na temat niepowodzenia od mamy, najlepszego przyjaciela lub kogoś, kto nas kocha” – radzi Duckworth. Narracja takiej osoby będzie „pełna współczucia, miłości, zrozumienia i pozytywnej energii”, a jednocześnie nie pozwoli Ci spocząć na laurach. Warto też zastanowić się na tym, „czego można się z takiej sytuacji nauczyć i jak poradzić sobie z nią lepiej w przyszłości”. Powiedz to sobie. Może to brzmieć następująco: „Żałuję opuszczenia wczorajszego treningu, ale to jednorazowa sytuacja, realizowanie celów idzie mi dobrze. Jutro nastawię budzik na wcześniejszą godzinę, więc jeśli znowu zaśpię, nadal będę mieć czas na trening”. Tak brzmi zdeterminowana osoba, która szybko podniesie się po niepowodzeniu i wróci na właściwe tory.