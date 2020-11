Właściwości zdrowotne mrożonych produktów spożywczych

Mrożone warzywa nie tracą na świeżości

Wiadomo, że dojrzała, pachnąca brzoskwinia wydaje się smaczniejsza i bardziej aromatyczna niż jej zamrożone kawałki, ale pozory mylą. „Świeże owoce są wciąż żywe” – mówi badacz i profesor ds. żywności dr Graham Bonwick, który porównał jakość odżywczą świeżych i mrożonych produktów. Jak tylko brzoskwinia zostaje zerwana z drzewa, zaczyna tracić składniki odżywcze, w tym witaminę C. Im dłużej leży w skrzynce w sklepie, tym więcej ich traci.



W przypadku owoców mrożonych w dzień zerwania metodą szybkiego zamrażania (do której często stosuje się ciekły azot), proces utraty składników odżywczych ulega zawieszeniu, dzięki czemu ich stężenie pozostaje na wysokim poziomie.



Bonwick i jego współpracownicy z Uniwersytetu Chester w Wielkiej Brytanii przeprowadzili testy na świeżych i mrożonych produktach, w tym jagodach i malinach, które kupili w sklepie i trzymali w lodówkach lub zamrażarkach przez trzy dni. Ilość witaminy C i antocyjanów (rodzaj antyoksydantów) w zamrożonych owocach była taka sama lub wyższa niż w świeżych produktach trzymanych w lodówce.



Przed zakupem trzeba sprawdzić dwie rzeczy na opakowaniu: etykietę produktu organicznego, by w składzie nie było pestycydów, oraz, czy do produktu dodano cukier – nadmiar cukru jest szkodliwy dla zdrowia, poza tym owoce same w sobie są już słodkie.