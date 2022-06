Trening i cykl menstruacyjny – nigdy niezadawane pytania

Hormonalne środki antykoncepcyjne to trudny temat, ponieważ ze względu na swoją nazwę i charakter działają one poprzez regulowanie poziomu naturalnych hormonów. Wyjaśniamy to zagadnienie i mamy nadzieję, że pomożemy Ci zrozumieć, o co w nim chodzi.

Tabletki na dni od 1 do 5 (w przybliżeniu)

„Dzień 1” to pierwszy dzień przyjmowania tabletek. Początkowe 5 dni to wczesna faza – poziom hormonów jest niski, co oznacza, że możesz ciężko trenować. Podnoś więc ciężary, idź na szybkie biegi lub weź udział w zajęciach HIIT.

Dni od 6 do 22 (w przybliżeniu)

Kiedy dochodzisz do drugiego tygodnia przyjmowania tabletek, poziom hormonów zaczyna rosnąć, a szybkość regeneracji maleje, co oznacza, że potrzebujesz nieco więcej odpoczynku pomiędzy ciężkimi treningami, aby czerpać z nich korzyści. To daje około 2,5 tygodnia wczesnej części fazy lutealnej. Brzmi to skomplikowanie, ale oznacza to, że poziom hormonów nie jest jeszcze najwyższy, więc nadal możesz skupić się na treningach o umiarkowanej intensywności i aerobowych, takich jak spokojny bieg. Możesz jednak zauważać, że Twój poziom energii spada, zacznij więc zmniejszać obciążenie treningowe i daj sobie dużo czasu na regenerację.

Dni od 23 do 28 (w przybliżeniu)

Czy wiesz, że pigułki w ostatnim tygodniu nazywane są „placebo”, ponieważ nie zawierają one żadnych hormonów? Jako że na początku tego tygodnia Twoje hormony osiągają najwyższy poziom, więc powinien być to czas roztrenowania. Skup się na regeneracji: chodź na spacery, medytuj, ćwicz jogę. W miarę jak hormony z aktywnych tabletek będą usuwane z Twojego organizmu w ciągu tygodnia, zauważysz, że Twoje ciało będzie gotowe do zakończenia cyklu i wejdziesz z powrotem we wczesną fazę – w sam raz na otwarcie nowego opakowania tabletek.