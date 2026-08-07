Trening i cykl menstruacyjny – nigdy niezadawane pytania

Czy mogę ćwiczyć zgodnie z cyklem menstruacyjnym, jeśli jestem w ciąży?

Gdy jesteś w ciąży, Twoje hormony nie zachowują się tak jak zwykle, tylko znajdują się w zupełnie nowym 9-miesięcznym cyklu. W trakcie ciąży poziom wszystkich najważniejszych hormonów – estrogenu i progesteronu – nieustannie wzrasta, więc nie ma sensu ustalać harmonogramu ćwiczeń zgodnie z cyklem menstruacyjnym. Warto natomiast dopasować swoje treningi do poszczególnych trymestrów. Na temat tego, jakie ćwiczenia są w tym okresie bezpieczne, powstało wiele mitów. Każda ciąża jest jednak inna, nawet w przypadku tej samej kobiety, więc najważniejsze jest słuchanie swojego ciała – ono powie Ci, co możesz robić, a czego nie. Niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży się znajdujesz, mamy dla Ciebie biegi z audioprzewodnikiem. Sprawdź je w aplikacji Nike Run Club.

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Czy mogę ćwiczyć zgodnie z cyklem menstruacyjnym, jeśli mam endometriozę lub PCOS?

Endometrioza i PCOS (zespół policystycznych jajników) przez dekady były źle diagnozowane. Kobiety coraz częściej otrzymują jednak potrzebną pomoc – z bólem, intensywnym krwawieniem oraz nieregularnymi okresami, które wiążą się z tymi przypadłościami. Jeśli znasz te symptomy, oszczędź sobie autodiagnozy – koniecznie skonsultuj się w tej kwestii ze specjalistą. Intensywne lub nieregularne okresy (albo ich brak) mogą być oznaką różnych przypadłości, więc najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa z lekarzem.

Jeśli masz zdiagnozowaną endometriozę, możesz zaobserwować, że ćwiczenia łagodzą te symptomy. Dzieje się tak, bo aktywność fizyczna zwiększa odporność ciała na stany zapalne i wzmacnia obronę antyoksydacyjną. Może ona również pozytywnie wpływać na Twój nastrój. A ponieważ endometrioza często prowadzi do stanów depresyjnych lub lękowych, zastrzyk mentalnej energii może być bardzo ważny, podobnie jak korzyści fizyczne.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie treningów dopasowanych do cyklu jest monitorowanie tego, jak się czujesz podczas dwóch lub trzech miesięcy treningów, i zapisywanie, jak Twoje ciało reaguje na większą intensywność ćwiczeń. Będziesz wtedy wiedziała, kiedy Twoje ciało będzie w stanie wznieść się na wyżyny, a kiedy lepiej dać mu odpocząć.

Czy mogę ćwiczyć zgodnie z cyklem menstruacyjnym, gdy przechodzę menopauzę?

Wszystko zależy od tego, czy mówimy o okresie perimenopauzy (w Twoim ciele nadal zachodzi owulacja, ale jajniki zaczynają produkować mniej estrogenu) czy postmenopauzy (w Twoim ciele nie zachodzi już owulacja, a jajniki nie produkują estrogenu ani progesteronu). W okresie perimenopauzy nadal masz okresy, ale stają się one mniej regularne, a zmiany dotyczą też krwawienia. Nadal możesz jednak monitorować swój cykl i dopasowywać się do niego. Jeśli trwa on dłużej, dłuższa jest też faza pęcherzykowa, dzięki czemu masz więcej okazji do intensywnych treningów oraz ćwiczeń siłowych.

Jeśli chodzi o postmenopauzę (gdy od 12 miesięcy nie masz okresów), synchronizowanie treningów z cyklem nie ma zastosowania, ponieważ Twoje ciało nie produkuje już dużych ilości tych hormonów. Mimo to nadal możesz monitorować to, jak czujesz się podczas ćwiczeń. Dzięki temu będziesz w stanie lepiej ocenić, czy pomiędzy intensywniejszymi treningami potrzebujesz kilku luźniejszych dni. Jedno jest jednak pewne – musisz więcej uwagi poświęcać regeneracji po ciężkich treningach, ponieważ wraz z menopauzą zmieniają się też mięśnie, które nie regenerują się już tak szybko.

Czy mogę ćwiczyć zgodnie z cyklem menstruacyjnym, jeśli nie jestem profesjonalną sportsmenką?

Zdecydowanie TAK. Jeśli masz okres, możesz czerpać korzyści z dopasowania treningów do swojego cyklu menstruacyjnego.