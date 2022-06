Jak zsynchronizować trening i cykl menstruacyjny – nigdy niezadawane pytania

Może Ci się wydawać, że skoro jak dotąd z Twoimi treningami wszystko było w porządku, nie ma powodu, aby coś w nich zmieniać. Dopasowanie ćwiczeń do cyklu menstruacyjnego przekłada się jednak na wiele korzyści wykraczających poza sport – nie da się też ukryć, że nowy życiowy rekord to dobra motywacja na początek. I właśnie tą kwestią zajmiemy się w pierwszej kolejności: korzyściami.

Korzyść numer 1: poznaj swoją fizjologię

Gdy mówimy o cyklach menstruacyjnych, większość z nas myśli o okresach. Okres to jednak dopiero początek cyklu, który zaczyna się on ierwszego dnia okresu, a kończy ostatniego dnia przed początkiem kolejnego. Pomiędzy tymi dniami dochodzi do owulacji, a jeśli komórka jajowa nie zostanie zapłodniona, błona śluzowa macicy zaczyna się złuszczać, co powoduje krwawienie – witaj, okresie. W trakcie tego procesu zmienia się poziom hormonów estrogenu i progesteronu, co ma wpływ na wiele rzeczy związanych z Twoim ciałem, na przykład to, jak się czujesz, jak myślisz i jak Twoje ciało reaguje na te kwestie.

Wszystko to tłumaczy, dlaczego w niektóre dni czujesz się niepokonana, nawet gdy dodajesz dodatkowy kilometr do swojej trasy biegowej i podnosisz większe ciężary, a w inne czujesz, że lepsza będzie regeneracyjna joga. Czasami nie masz też ochoty zupełnie na nic. Nie zawsze chodzi o Twoją formę – powodem może być to, na jakim etapie cyklu menstruacyjnego się znajdujesz. „Bardzo ważne jest zrozumienie wpływu fizjologii na wykonywanie ćwiczeń i osiągane wyniki” – mówi dra Stacy Sims, uznana specjalistka w zakresie fizjologii sportu kobiet. „Trening dostosowany do poszczególnych faz cyklu może nie tylko poprawić Twój nastrój, ale też złagodzić objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) i sprawić, że będziesz czuła się silniejsza, szybsza i bardziej wysportowana”.