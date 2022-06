Synchronizacja cyklu z treningiem

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego w jednym tygodniu masz dużo energii na trening HIIT, a w drugim wolisz odpocząć w pozycji savasana? Odpowiedzialne za to są zmieniające się poziomy hormonów w czasie cyklu menstruacyjnego.

Zrozumienie własnego ciała i dostosowanie treningu do cyklu może pomóc Ci radzić sobie ze stresem, wzmocnić Twoją odporność i poprawić wyniki. Wpływa to na lepszą formę i dobre samopoczucie oraz daje siłę do działania.

„Kobiety nie są drobniejszymi wersjami mężczyzn, więc nie powinny ćwiczyć tak jak oni”.

– dra Stacy Sims

międzynarodowa ekspertka w zakresie fizjologii sportsmenek

Razem ze Stacy Sims stworzyliśmy NikeSync – nową kolekcję treningów, które pomagają ćwiczyć podczas głównych faz cyklu menstruacyjnego. Zacznij synchronizować go z treningiem od pierwszego dnia okresu, by czerpać jak najwięcej korzyści z aktywności fizycznej.