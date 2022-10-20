Jeśli masz w rękach produkt wykonany z materiału Nike Forward, wiesz już, jak bardzo jest on wyjątkowy. Jest miękki, lekki i układa się na ciele w niesamowity sposób, a dodatkowo jego ślad węglowy jest średnio o 75% mniejszy niż w przypadku naszej tradycyjnej dzianiny.



Materiał Nike Forward został stworzony w taki sposób, by z łatwością radzić sobie z konsekwencjami codziennego użycia, ale jego specjalistyczna konstrukcja wymaga regularnego odpoczynku i relaksu. Aby zachować pierwotny wygląd materiału Nike Forward przez długie lata, należy pamiętać o kilku prostych radach dotyczących pielęgnacji ubrań. Jeśli będziesz o nie dbać, one będą dbać o Ciebie.

Ubrania Nike Forward należy prać w zimnej wodzie. Jest to kluczowe dla zachowania struktury materiału i zapobiegania jego kurczeniu się. W celu wysuszenia ubrań Nike Forward należy położyć je na płasko. Rezygnacja z suszarki i układanie odzieży na płasko jest ważne dla zachowania kształtu i struktury. Wszelkie zmechacenia należy usuwać za pomocą grzebienia lub szczotki do tkanin. Mechacenie się jest wynikiem unikalnej konstrukcji Nike Forward i stanowi naturalną część cyklu życia materiału.

Stosowanie się do tych wskazówek dotyczących pielęgnacji produktów pomoże ubraniom Nike Forward zachować odpowiedni stan. Ponadto dbanie o swoje ubrania i zużywanie mniejszej ilości energii w procesie prania to korzyść dla naszej planety. To rozwiązanie korzystne dla nas wszystkich.