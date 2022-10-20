Nike Forward: odrobina troski przynosi wyjątkowe rezultaty
Nike Forward to specjalny materiał, który wymaga szczególnego traktowania. Ubrania Nike Forward należy najpierw wyprać w zimnej wodzie, a następnie rozłożyć na płasko do wyschnięcia. W celu usunięcia zmechaceń należy użyć elektrycznej golarki do tkanin.
Jeśli masz w rękach produkt wykonany z materiału Nike Forward, wiesz już, jak bardzo jest on wyjątkowy. Jest miękki, lekki i układa się na ciele w niesamowity sposób, a dodatkowo jego ślad węglowy jest średnio o 75% mniejszy niż w przypadku naszej tradycyjnej dzianiny.
Materiał Nike Forward został stworzony w taki sposób, by z łatwością radzić sobie z konsekwencjami codziennego użycia, ale jego specjalistyczna konstrukcja wymaga regularnego odpoczynku i relaksu. Aby zachować pierwotny wygląd materiału Nike Forward przez długie lata, należy pamiętać o kilku prostych radach dotyczących pielęgnacji ubrań. Jeśli będziesz o nie dbać, one będą dbać o Ciebie.
- Ubrania Nike Forward należy prać w zimnej wodzie. Jest to kluczowe dla zachowania struktury materiału i zapobiegania jego kurczeniu się.
- W celu wysuszenia ubrań Nike Forward należy położyć je na płasko. Rezygnacja z suszarki i układanie odzieży na płasko jest ważne dla zachowania kształtu i struktury.
- Wszelkie zmechacenia należy usuwać za pomocą grzebienia lub szczotki do tkanin. Mechacenie się jest wynikiem unikalnej konstrukcji Nike Forward i stanowi naturalną część cyklu życia materiału.
Stosowanie się do tych wskazówek dotyczących pielęgnacji produktów pomoże ubraniom Nike Forward zachować odpowiedni stan. Ponadto dbanie o swoje ubrania i zużywanie mniejszej ilości energii w procesie prania to korzyść dla naszej planety. To rozwiązanie korzystne dla nas wszystkich.
Move to Zero
Move to Zero to inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu. Inauguracyjna kolekcja Nike Forward pomaga nam to osiągnąć dzięki zmniejszeniu śladu węglowego średnio o 75% w porównaniu z naszą tradycyjną dzianiną.
To wielki krok, który z czasem będzie coraz większy.