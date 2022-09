Move to Zero to inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu. Inauguracyjna kolekcja Nike Forward pomaga nam to osiągnąć dzięki zmniejszeniu śladu węglowego średnio o 75% w porównaniu z naszą tradycyjną dzianiną.



To wielki krok, który z czasem będzie coraz większy.