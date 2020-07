Jak się prawidłowo podciągać

Jak opanować idealną technikę i dlaczego jest ona tak ważna dla osiągania doskonałych wyników.

Trenerka Nike Master Flor Beckmann pokazuje, jak i dlaczego warto dodać prawidłowo wykonywane podciągnięcia do codziennego treningu. Zastosuj się do jej wskazówek, a nie będziesz długo czekać na efekty.



Wielu osobom podciąganie kojarzy się z popisami siłą, bo chyba trudno o bardziej wyrazisty przykład dobrej formy. I nie jest to wcale przypadek, bo to wyjątkowo wymagające ćwiczenie, które najskuteczniej ze wszystkich wzmacnia wszystkie górne partie ciała.



Trenerka Nike Master Flor Beckmann przedstawia zalety podciągnięć i pokazuje krok po kroku, jak je wykonywać, aby zaimponować innym niezwykłą siłą. Poradnik jest przeznaczony nie tylko dla początkujących, ale i dla zaawansowanych, którzy chcą poprawić swoją technikę.