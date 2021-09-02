Nowe sukcesy

Gdy Gloria Kosgei, prawniczka z rodzinnego miasta Eliuda Kipchoge, Eldoret w Kenii, po raz pierwszy spotkała legendarnego maratończyka, ten zrobił coś, co całkowicie ją zaskoczyło: przedstawił się jej.

„Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, był niezwykle miły. Powiedział: »Gloria, mam na imię Eliud«. Musiał się przedstawić. Kto nie zna Eliuda?” – mówi, śmiejąc się.

Gloria jest teraz bliską przyjaciółką Eliuda. Opowiada nam o jego bezpretensjonalności – cesze charakteru, dzięki której zaskarbił sobie uwielbienie i szacunek zarówno w swojej ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

„Każdy wspomina o jego skromności” – mówi Gloria. „W Kenii mamy wielu wspaniałych sportowców, ale rzadko się zdarza, że ktoś na jego poziomie jest tak skromny. Nie wymaga od innych specjalnego traktowania, stoi w kolejce tak jak każdy z nas. Eliud jest topowym sportowcem, ale nie patrzy na siebie w ten sposób. Usłyszysz od niego: »Jestem Eliud, to wszystko«”.