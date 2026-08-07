Ćwiczenie podczas okresu – nigdy niezadawane pytania

Wpływ jogi, pływania i nadmiaru ćwiczeń na okres
Witamy w sekcji nigdy niezadawanych pytań na temat treningu dopasowanego do cyklu menstruacyjnego.
Mamy wiele pytań na temat tego, co można robić podczas okresu, a czego nie, a także tego, jak rodzice mogą pomóc dzieciom, gdy te zadają podobne pytania. Poniżej znajdziesz odpowiedzi.
1) Czy podczas okresu mogę wykonywać pozycje odwrócone w jodze?
2) Czy podczas okresu mogę pływać?
3) Czy okres może zaniknąć z powodu ćwiczeń?
1. Na czym polega problem z pozycjami odwróconymi w jodze podczas okresu?
Stawać na głowie podczas okresu czy nie? To ważne pytanie dla joginek. Wyjaśnijmy podstawową kwestię: pozycje odwrócone to pozycje, w których macica znajduje się u góry, na przykład stanie na głowie, świeca, pozycja pługa czy mostek. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z bliska.
Można / nie można?
Pewnie na jakichś zajęciach jogi usłyszałaś: „Jeśli macie okres, wykonajcie pozycję dziecka”. Wiele adeptek i adeptów jogi uważa, że wykonywanie pozycji odwróconych podczas menstruacji zakłóca naturalny przepływ. Wynika to z tego, że menstruacja uważana jest w jodze za apanę (apana oznacza, że naturalny przepływ energii w ciele ukierunkowany jest w dół), a więc jest naturalnym sposobem na oczyszczenie ciała.
Czy należy ich więc unikać? Z fizjologicznego punktu widzenia nie ma nic złego w pozycjach odwróconych. Nie ma żadnych dowodów na to, że nie należy ich wykonywać podczas okresu. Krwawienie podczas menstruacji wynika ze skurczów macicy, więc stawanie na głowie nie zakłóci tego procesu ani go nie odwróci.
Mimo to możesz czuć, że wolisz coś mniej wymagającego. Jak zawsze – działaj tak, jak podpowiada Ci ciało. Cykle menstruacyjne przebiegają inaczej u różnych osób, czasami różnią się nawet w zależności od miesiąca, na to pytanie nie ma więc jednej odpowiedzi, która będzie pasowała wszystkim. Niektóre osoby mogą mieć zawroty głowy, więc pozycje odwrócone po prostu nie są wtedy dla nich. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zmodyfikuj te pozycje lub z nich zrezygnuj i daj sobie więcej czasu w pozycji dziecka. Kilka dni, podczas których nie będziesz wykonywać tych pozycji, to przecież nic takiego.
2. Czy mogę pływać podczas okresu?
Jak najbardziej. Wskakuj do wody. Już mówimy, o co chodzi.
Prawdziwy strach
Rozumiemy, myśl o pływaniu podczas okresu może wywoływać strach. Jeśli intensywnie krwawisz, obawa przed jakimś wyciekiem jest prawdziwa. Nie musisz jednak rezygnować z pływania w basenach, jeziorach ani oceanach, dlatego że masz okres. Warto pamiętać, że nawet jeśli sprawdzi się najgorszy scenariusz i krew wycieknie do wody, nie ma się czym martwić – krew szybko rozpłynie się w wodzie, a w przypadku basenu – zostanie zneutralizowana przez środki chemiczne. Nic się więc nie stało! Choć okres nie robi sobie przerwy, gdy jesteś w wodzie, uczucie lekkości i możliwość rozciągnięcia się podczas pływania dobrze robią na towarzyszące mu skurcze.
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Tampony, kubeczki menstruacyjne, bielizna menstruacyjna, podpaski – niezależnie od tego, co wybierasz, chcesz czuć się pewnie i mieć świadomość, że podczas pływania nie zdarzy się nic niespodziewanego. Jeśli wybierasz tampon, warto postawić na jak najbardziej chłonną wersję, ponieważ znajdująca się w basenie woda sprawia, że wchłanianie krwi jest trudniejsze. Poza tym po pływaniu prawdopodobnie będziesz chciała go wymienić.
Jeśli wolisz kubeczek menstruacyjny, przed wejściem do wody warto go umyć i włożyć ponownie. Kubeczki są równie skuteczne, co tampony, i powinny pozostać na swoim miejscu podczas pływania. Dobra wiadomość dla fanek bielizny menstruacyjnej – kilka marek ma w swojej ofercie majtki menstruacyjne, które można włożyć pod strój kąpielowy. Jeśli natomiast używasz podpasek, musisz zastanowić się nad tym, czym zastąpić je podczas pływania, jako że nie są one przeznaczone do noszenia w wodzie.
3. Czy mój okres może zaniknąć z powodu nadmiaru ćwiczeń?
Prawdopodobnie słyszałaś o kimś, kto przestał dostawać okres z powodu przetrenowania. O co w tym chodzi?
Gdy okres zanika
Przekonanie, że powodem zaniku okresu są tylko nadmierne ćwiczenia, jest błędne. Jeśli jesz wystarczająco dużo, aby sprostać intensywności wykonywanego treningu, taka nieregularność jest mało prawdopodobna. Brak miesiączki jest wynikiem różnicy pomiędzy ilością zużywanej energii a ilością energii konsumowanej.
Częstotliwość oraz intensywność Twojego okresu mogą powiedzieć wiele o tym, co dzieje się w Twoim ciele. Jeśli bardzo intensywnie trenujesz, a Twoje cykle menstruacyjne są nieregularne lub całkowicie zanikają, może to oznaczać, że Twoje ciało nie otrzymuje paliwa, którego potrzebuje.
Chodzi o to, że jeśli nie dostarczasz ciału odpowiedniej ilości pożywienia lub za długo czekasz z jedzeniem po treningu, Twoja równowaga energetyczna może zostać zaburzona. To z kolei może sprawić, że neurony się wyłączą i nie będą wysyłać sygnałów związanych z produkcją hormonów, dzięki którym działa Twój układ rozrodczy. To natomiast może prowadzić do dysfunkcji cyklu menstruacyjnego i braku miesiączki – nawet przez trzy lub więcej okresów z rzędu. (Być może słyszałaś o tym na lekcji biologii).
Paliwo do działania
Najlepszym wyborem jest jedzenie o regularnych porach, nieopuszczanie posiłków i jedzenie pełnowartościowych rzeczy. Zadbaj o to, aby Twoje przekąski były jak najpożywniejsze; postaw na orzechy, nasiona, smoothie (zawierające mnóstwo białka i zdrowych tłuszczów), batoniki owsiane, banany, hummus i warzywa. Postaraj się też dodawać do posiłków produkty pełnoziarniste, bataty, fasolę i soczewicę. Jeśli ćwiczysz z samego rana, dobrym wyborem będzie owsianka. Po treningu posil się natomiast energetycznym smoothie. Niezależnie od tego, co Ci pasuje, pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje uzupełnienia zapasów paliwa po każdym treningu.