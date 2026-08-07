Ćwiczenie podczas okresu – nigdy niezadawane pytania

Można / nie można?

Pewnie na jakichś zajęciach jogi usłyszałaś: „Jeśli macie okres, wykonajcie pozycję dziecka”. Wiele adeptek i adeptów jogi uważa, że wykonywanie pozycji odwróconych podczas menstruacji zakłóca naturalny przepływ. Wynika to z tego, że menstruacja uważana jest w jodze za apanę (apana oznacza, że naturalny przepływ energii w ciele ukierunkowany jest w dół), a więc jest naturalnym sposobem na oczyszczenie ciała.

Czy należy ich więc unikać? Z fizjologicznego punktu widzenia nie ma nic złego w pozycjach odwróconych. Nie ma żadnych dowodów na to, że nie należy ich wykonywać podczas okresu. Krwawienie podczas menstruacji wynika ze skurczów macicy, więc stawanie na głowie nie zakłóci tego procesu ani go nie odwróci.

Mimo to możesz czuć, że wolisz coś mniej wymagającego. Jak zawsze – działaj tak, jak podpowiada Ci ciało. Cykle menstruacyjne przebiegają inaczej u różnych osób, czasami różnią się nawet w zależności od miesiąca, na to pytanie nie ma więc jednej odpowiedzi, która będzie pasowała wszystkim. Niektóre osoby mogą mieć zawroty głowy, więc pozycje odwrócone po prostu nie są wtedy dla nich. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zmodyfikuj te pozycje lub z nich zrezygnuj i daj sobie więcej czasu w pozycji dziecka. Kilka dni, podczas których nie będziesz wykonywać tych pozycji, to przecież nic takiego.