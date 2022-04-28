Bra By Adwoa: stylizacje ze stanikami sportowymi

„Uwielbiam tę stylizację. Podoba mi się zestawienie kolorystyczne czerwieni wyróżniającej się na czarnym tle. Czerwony to kolor siły, energii, fizyczności – czuję, że w tej stylizacji jestem w stanie stawić czoła każdemu. Idealnie sprawdza się podczas intensywnych aktywności, jak trening w ringu, gdy chcesz po prostu dać sobie porządny wycisk”.

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