Bra By Adwoa: stylizacje ze stanikami sportowymi

Bra By Adwoa

Bra By Adwoa to najnowsza odsłona naszej serii Bra By. Tym razem szefową jest ikona mody, modelka, aktorka i aktywistka Adwoa Aboah. Za sprawą założonej przez siebie platformy i podcastu Gurls Talk Adwoa wspiera swoją społeczność i promuje ideę miłości do samej siebie – taki jest też motyw przewodni tego odcinka „Stylizacji ze stanikami sportowymi”. Dołącz do Adwoi i dowiedz się, jak, dlaczego i gdzie wybiera swoje staniki sportowe i co w nich uwielbia.