Bra By Adwoa: stylizacje ze stanikami sportowymi

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: stylizacje ze stanikami sportowymi
Bra By Adwoa to najnowsza odsłona naszej serii Bra By. Tym razem szefową jest ikona mody, modelka, aktorka i aktywistka Adwoa Aboah. Za sprawą założonej przez siebie platformy i podcastu Gurls Talk Adwoa wspiera swoją społeczność i promuje ideę miłości do samej siebie – taki jest też motyw przewodni tego odcinka „Stylizacji ze stanikami sportowymi”. Dołącz do Adwoi i dowiedz się, jak, dlaczego i gdzie wybiera swoje staniki sportowe i co w nich uwielbia.
Londyńska swoboda z białym stanikiem Nike Swoosh
„Londyn to miejsce, w którym czuję, że jestem w domu, to moja społeczność. Ta stylizacja przypomina mi o moim mieście; wygląda świetnie i jest wyrazista. Uwielbiam klasyczny stanik Swoosh, nie bez powodu ma kultowy status. Nie sądzę, aby miało się to zmienić. Ma w sobie tę nostalgię za latami 90., która przypomina mi moje dzieciństwo. Dynamiczny charakter zielonej kurtki i elektryczność niebieskiej bluzy, którą mam pod spodem, stanowią idealne uzupełnienie tej stylizacji”.
Stonowany relaks z czarnym stanikiem Nike Air Dri-FIT Indy
„To mój wybór na czas odpoczynku i relaksu. Miękkość, ciepło i wygoda (to, co lubię) to idealnie połączenie na spokojne sesje jogi, gdy chcesz tylko się porozciągać i pooddychać lub po prostu poleżeć na podłodze. Stanik zapewnia wsparcie, ale na tyle delikatne, że bez problemów mogę się zrelaksować, zregenerować i odpocząć”.
Kolorowy szał z czerwonym stanikiem Nike Swoosh
„Uwielbiam tę stylizację. Podoba mi się zestawienie kolorystyczne czerwieni wyróżniającej się na czarnym tle. Czerwony to kolor siły, energii, fizyczności – czuję, że w tej stylizacji jestem w stanie stawić czoła każdemu. Idealnie sprawdza się podczas intensywnych aktywności, jak trening w ringu, gdy chcesz po prostu dać sobie porządny wycisk”.
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