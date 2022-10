Bra By Adwoa: list redaktorki

Zdradzę Wam tajemnicę.

Fatalnie sypiam, być może najgorzej na świecie. To, że jestem nocnym markiem, oczywiście nie pomaga, ponieważ za każdym razem, gdy kładę się wcześniej, przewracam się z boku na bok, a w głowie mam gonitwę myśli. Próbowałam już wszystkiego: maski do spania (denerwująca), medytacji (gdybym tylko umiała skupić się na tak długo), liczenia owiec (nic nie daje).

Jedyne, co pomaga mi zasnąć, to porządny trening, po którym moje ciało jest zmęczone. Próbowałam boksu tajskiego, a gdy udało mi się wyjść z nałogu – zwykłego boksu. Moją pasją jest pilates, a podczas pandemii zaczęłam nawet biegać. Tylko to na mnie działa.

Zawsze mogłam liczyć na sport, gdy potrzebowałam resetu – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Bez niego tracę równowagę. Wstawanie i ruszanie się to moje lekarstwo na złe dni. Sport daje mi czas na połączenie się z ciałem, czas na skupienie się (na czymś innym niż ekran telefonu) – to czas wyłącznie dla mnie. Medytacja nigdy do mnie nie przemawiała, ale skupianie się na dbaniu o formę pozwala mi wrócić na właściwe tory i zostawić za sobą resztę świata.

Piszę to wszystko, aby wyjaśnić, dlaczego gościnne redagowanie serii Bra By jest dla mnie takim zaszczytem. Podczas każdego treningu, każdej imprezy tanecznej w salonie, każdego biegu w czasie pandemii i każdej sesji bokserskiej w ringu mogłam liczyć na wsparcie i komfort, które zapewniał mi dobry stanik sportowy. Bywam wybredna, jeśli chodzi o styl – stawiam na prostotę i wygodę. W bardziej stonowanych fasonach czuję się seksownie i stylowo, nawet gdy wyciskam z siebie siódme poty na siłowni. Uwielbiam klasyczne fasony z lat 90., dlatego moje wybory związane ze stanikami mają w sobie pierwiastek nostalgii.

Dzięki pracy nad Bra By dostałam szansę na przewartościowanie mojej relacji ze stanikami sportowymi i zastanowienie się, jaką rolę odgrywają w mojej relacji ze sportem i zdrowiem psychicznym. Sport pomaga mi się zrelaksować, odstresować i skoncentrować, wyrzucić z siebie agresję, przemyśleć to, co czuję, i rozwijać się w innych obszarach życia. Chcę, żeby każda czytająca to osoba mogła korzystać z wolności, którą daje – a także poczuła, że ma wsparcie i jest seksowna. Po tych dwóch wyczerpujących latach bez wątpienia na to zasługujemy!

Świetnie się bawiłam, przygotowując to wydanie, i mam nadzieję, że czytanie tego przyniesie Wam taką samą radość.

Z miłością

Adwoa