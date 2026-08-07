Przewodnik ACG do pokoju na Ziemi

Przewodnik ACG dotyczący pokoju na świecie
Pokój. Poszczególne osoby różnie definiują to pojęcie. Mimo to w ACG chcemy pomóc Ci go odnaleźć. Wierzymy, że jego poszukiwania zaczynają się od przyrody. Dzięki temu przewodnikowi poznasz wiele sposobów na interakcję z nią – celem każdego z nich jest oderwanie się od pędu codziennego dnia. Zachęcamy do przetestowania tych metod w pobliskim parku lub innym miejscu na łonie natury. Możesz korzystać z nich przez dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Niezależnie od tego, jak długo zajmie Ci odnalezienie spokoju, mamy nadzieję, że podzielisz się z nami swoimi odkryciami.
Jak: mieć codzienny kontakt z naturą
Korzyści wynikające z obcowania z przyrodą łatwo zauważyć, gdy ma się z nią kontakt. Nie każdy może się jednak spakować i ruszyć na wyprawę do Smith Rock. Nie ma w tym nic złego. ACG ma dla Ciebie nowy przewodnik, z którego dowiesz się, jak dbać o kontakt z przyrodą każdego dnia – niezależnie od tego, czy mieszkasz na wsi, na obrzeżach miasta czy w jego centrum. Przygotowaliśmy nawet odpowiedni diagram.
KROK 1: Przyroda jest wszędzie dookoła Ciebie. Każdego dnia staraj się zwracać uwagę na jej obecność w miejscach, które zwykle przeoczasz. Nawet mały kawałek trawy wystający z pękniętego chodnika jest jej elementem.
KROK 2: Ten tydzień to dobry moment na odwiedziny w pobliskim parku lub innym zielonym miejscu w Twojej okolicy. Na pewno miło spędzisz tam czas.
KROK 3: Postaw sobie za cel, aby raz w miesiącu wybierać się na długi spacer na łonie natury. Dzięki temu będziesz bardziej doceniać swoje otoczenie. Nie zapomnij o towarzystwie. Może mieć dwie nogi, cztery, a nawet sto – ACG nie dyskryminuje nikogo.
KROK 4: Jeśli Twoim marzeniem zawsze było odwiedzenie parku narodowego, zaplanuj wycieczkę i ruszaj przed siebie. To Ty decydujesz o swoim przeznaczeniu. Choć przeznaczenie ma to do siebie, że nikt nie jest w stanie go kontrolować. Cóż, przynajmniej masz o czym myśleć podczas wycieczki…
Jak: zanurzyć się w przyrodzie
Zwolnij. Zrób sobie przerwę i zaufaj swoim zmysłom? Co słyszysz? Co czujesz? Co widzisz? To ostatnie jest oczywiste – stronę ACG. Chodzi o to, aby całkowicie zanurzyć się w przyrodzie. Zrób sobie spacer w takim otoczenia, a od razu poczujesz, jak poziom stresu spada. Taaak, jak przyjemnie.
KROK 1: Skup się na tu i teraz. Znajdź sobie wygodne miejsce i po prostu bądź. Odsuń od siebie wszystkie myśli kotłujące się w głowie. Jest ich więcej, niż się spodziewasz.
KROK 2: Gdy jesteś na zewnątrz, zaufaj swoim zmysłom. Gdy czegoś dotykasz, rób to delikatnie. Gdy coś wąchasz, nie miej oporów przed przybliżeniem się. Gdy coś smakujesz, uważaj, aby nic nie zniszczyć.
KROK 3: Drzewa emanują pozytywną energią dająca uczucie spokoju. Gdy następnym razem spotkasz jakieś na swoje drodze, przytul się do niego. Nie ma za co.
Jak: szanować Matkę Naturę
Nasza planeta to żyjąca, oddychająca istota. Nazywa się Ziemia i jest naszą matką. Ten przewodnik od ACG pokaże Ci, w jaki sposób oddać jej szacunek. Dowiedz się, jak dawać jej więcej, niż bierzesz, jak unikać deptania innych istot oraz gdzie lepiej nie hałasować. Czas przytulić się do Matki Ziemi.
KROK 1: Jeśli widzisz na swojej drodze jakieś śmieci, podnieś je i wyrzuć do właściwego pojemnika. Jeśli się ich brzydzisz, pomyśl o tym, jak czuje się Ziemia.
KROK 2: Uważaj na to, gdzie stawiasz stopę. Małe stworzenia również mają uczucia.
KROK 3: Przestawianie kamieni, puszczanie głośnej muzyki i inne podobne aktywności ranią Matkę Naturę. Niech ekosystem robi to, co potrafi najlepiej. Chroń i szanuj przyrodę, a odnajdziesz harmonię.
Jak: zapomnieć o telefonie
Nie potrzebujesz swojego telefonu. Może tylko po to, by przeczytać ten przewodnik. Na łonie natury łatwo się zrelaksujesz i spędzisz dobrze czas bez żadnego urządzenia elektronicznego. ACG chce Ci pokazać, że jak tylko się wyłączysz, odnajdziesz wokół siebie spokój. Dlatego po przeczytaniu tego tekstu znajdź jakiś mniejszy lub większy schowek, do którego chociaż na chwilę wrzucisz swój telefon.
KROK 1: Zwalcz w sobie potrzebę posiadania telefonu. Połóż na dłoni kijek i próbuj nim balansować lub popuszczaj kaczki na wodzie, by lepiej skupić się na chwili obecnej bez potrzeby korzystania z urządzenia.
KROK 2: Spróbuj oderwać uwagę od telefonu, wykorzystując dary natury do pobudzenia swojej kreatywności. Wykonaj rysunek węglem lub namaluj mały obrazek.
KROK 3: Zabierz ze sobą przyjaciela i zróbcie coś razem. W parze zawsze raźniej.