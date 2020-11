Przewodnik ACG do pokoju na Ziemi

KROK 1: Przyroda jest wszędzie dookoła Ciebie. Każdego dnia staraj się zwracać uwagę na jej obecność w miejscach, które zwykle przeoczasz. Nawet mały kawałek trawy wystający z pękniętego chodnika jest jej elementem.



KROK 2: Ten tydzień to dobry moment na odwiedziny w pobliskim parku lub innym zielonym miejscu w Twojej okolicy. Na pewno miło spędzisz tam czas.



KROK 3: Postaw sobie za cel, aby raz w miesiącu wybierać się na długi spacer na łonie natury. Dzięki temu będziesz bardziej doceniać swoje otoczenie. Nie zapomnij o towarzystwie. Może mieć dwie nogi, cztery, a nawet sto – ACG nie dyskryminuje nikogo.



KROK 4: Jeśli Twoim marzeniem zawsze było odwiedzenie parku narodowego, zaplanuj wycieczkę i ruszaj przed siebie. To Ty decydujesz o swoim przeznaczeniu. Choć przeznaczenie ma to do siebie, że nikt nie jest w stanie go kontrolować. Cóż, przynajmniej masz o czym myśleć podczas wycieczki…