Jak powstają produkty Nike ACG

Alfabet ACG
Mamy specjalną procedurę. Zanim cokolwiek stworzymy, najpierw szukamy inspiracji. Poznaj te podstawowe zasady stosowane przez zespół All Conditions Gear. Może czegoś się nauczysz, a zdobywanie wiedzy jest fajne.
A – Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz.
Akronim ACG pochodzi od słów All Conditions Gear (produkty na każde warunki). Nasze motto to „Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz”. Zawsze mamy na uwadze zarówno warunki użytkowania, jak i samego użytkownika, niezależnie od tego, czy nigdy jeszcze nie postawił stopy w lesie czy jest doświadczonym obieżyświatem.
B – Lokalne historie
Co sezon przenosimy się w inne miejsce. Może to być dżungla, pustynia, wulkan lub tundra – w poszukiwaniu inspiracji jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie.
C – Ziemia jest naszą muzą
Nasze produkty wytwarzamy na planecie Ziemia, więc kiedy jesteśmy w terenie, zwracamy uwagę na wszystko, co może nam pomóc w stworzeniu modelu dostosowanego do danych warunków. Chodzenie po skalistych terenach wymaga dobrej przyczepności, w wilgotnej dżungli przydaje się przewiewna siateczka, a na plażę z czarnym piaskiem najlepsze są buty, które można zamoczyć.
D – Testowanie produktów
Jak powstają produkty spełniające normy ACG? Zanim oddamy je do użytku, zawsze je testujemy – na całej planecie i w każdych warunkach. Nasze logo to symbol jakości.
E – Ochrona środowiska
W trakcie produkcji zawsze mamy na względzie przyrodę. Stale szukamy sposobów, aby nasze wyroby były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Ziemia jest jedna, więc zatroszczmy się o nią wspólnie.
F – Do użytku na zewnątrz
Filozofia ACG opiera się na harmonii z naturą. Ziemia to nie terytorium do podbicia czy ujarzmienia, lecz miejsce do zabawy. Wystarczy tylko wyjść z domu. Wciąż jesteśmy na Ziemi, więc chodźmy razem.
Alfabet ACG
Mamy specjalną procedurę. Zanim cokolwiek stworzymy, najpierw szukamy inspiracji. Poznaj te podstawowe zasady stosowane przez zespół All Conditions Gear. Może czegoś się nauczysz, a zdobywanie wiedzy jest fajne.
A – Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz.
Akronim ACG pochodzi od słów All Conditions Gear (produkty na każde warunki). Nasze motto to „Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz”. Zawsze mamy na uwadze zarówno warunki użytkowania, jak i samego użytkownika, niezależnie od tego, czy nigdy jeszcze nie postawił stopy w lesie czy jest doświadczonym obieżyświatem.
B – Lokalne historie
Co sezon przenosimy się w inne miejsce. Może to być dżungla, pustynia, wulkan lub tundra – w poszukiwaniu inspiracji jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie.
C – Ziemia jest naszą muzą
Nasze produkty wytwarzamy na planecie Ziemia, więc kiedy jesteśmy w terenie, zwracamy uwagę na wszystko, co może nam pomóc w stworzeniu modelu dostosowanego do danych warunków. Chodzenie po skalistych terenach wymaga dobrej przyczepności, w wilgotnej dżungli przydaje się przewiewna siateczka, a na plażę z czarnym piaskiem najlepsze są buty, które można zamoczyć.
D – Testowanie produktów
Jak powstają produkty spełniające normy ACG? Zanim oddamy je do użytku, zawsze je testujemy – na całej planecie i w każdych warunkach. Nasze logo to symbol jakości.
E – Ochrona środowiska
W trakcie produkcji zawsze mamy na względzie przyrodę. Stale szukamy sposobów, aby nasze wyroby były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Ziemia jest jedna, więc zatroszczmy się o nią wspólnie.
F – Do użytku na zewnątrz
Filozofia ACG opiera się na harmonii z naturą. Ziemia to nie terytorium do podbicia czy ujarzmienia, lecz miejsce do zabawy. Wystarczy tylko wyjść z domu. Wciąż jesteśmy na Ziemi, więc chodźmy razem.