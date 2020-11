Jak powstają produkty Nike ACG

A – Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz.

Akronim ACG pochodzi od słów All Conditions Gear (produkty na każde warunki). Nasze motto to „Zaprojektowane, stworzone i przetestowane na planecie Ziemia. Do użytku na zewnątrz”. We wszystkim, co robimy, mamy na uwadze zarówno dzikie warunki użytkowania, jak i samego użytkownika, niezależnie od tego, czy nigdy jeszcze nie postawił stopy w lesie, czy jest doświadczonym obieżyświatem.