Derfor blir søvnen ofret

De fleste av oss har overplanlagte liv, sier dr. Jennifer Martin, klinisk psykolog og medisinsk spesialist i søvnadferd, professor i medisin ved UCLA og medlem av Nike Performance Council. Og folk ofrer ofte søvn for egentid, spesielt når de ikke bor alene, sier hun. Siden pandemien begynte, har grensene mellom jobb, skole og hjem blitt mer utydelige enn noensinne, og natten er for mange den eneste tiden man kan gjøre som man vil. Du sier til deg selv: «Bare én til» (episode, time foran PC-en osv.). Plutselig er klokken to, og du må stå opp klokken sju.

«Når folk er trøtte, tar de ikke alltid så gode avgjørelser», sier Martin. «Og det blir en ond sirkel, for når du velger å være oppe sent, blir du enda trøttere neste dag, og dermed øker sjansene for at dette vil bli en vane.»

Vi trenger sannsynligvis ikke å minne deg om at tankene og følelsene dine påvirkes av å ikke få de anbefalte syv til ni timene med nattesøvn. Men vi gjør det likevel.

«Det kan hende du er groggy og legger merke til at du ikke klarer å konsentrere deg eller huske ting», sier Keisha Sullivan, osteopatisk lege og spesialist i søvnmedisin. «Følelsesmessig er du kanskje humørsyk og irritabel. Mangel på sammenhengende søvn gjør kroppen din stresset, og får deg til å frigjøre mer kortisol (et stresshormon), som videre kan svekke immunforsvaret ditt og gjøre deg mer sårbar for å bli syk», sier Sullivan. Og det er bare de kortsiktige konsekvensene.