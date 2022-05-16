De fleste av oss har overplanlagte liv, sier dr. Jennifer Martin, klinisk psykolog, medisinsk spesialist i søvnadferd og professor i medisin ved UCLA. Og folk ofrer ofte søvn for egentid, spesielt når de ikke bor alene, sier hun. Du sier til deg selv: «Bare én til» (time foran PC-en, kapittel i boken osv.). Plutselig er klokken to, og du må stå opp klokken sju.

«Når folk er trøtte, tar de ikke alltid så gode avgjørelser», sier Martin. «Og det blir en ond sirkel, for når du velger å være oppe sent, blir du enda trøttere neste dag, og dermed øker sjansene for at dette vil bli en vane.»

Vi trenger sannsynligvis ikke å minne deg om at tankene og følelsene dine påvirkes av å ikke få de anbefalte syv til ni timene med nattesøvn. Men vi gjør det likevel.

«Det kan hende du er groggy og legger merke til at du ikke klarer å konsentrere deg eller huske ting», sier Keisha Sullivan, osteopatisk lege og spesialist i søvnmedisin. «Følelsesmessig er du kanskje humørsyk og irritabel. Mangel på sammenhengende søvn gjør kroppen din stresset, og får deg til å frigjøre mer kortisol (et stresshormon), som videre kan svekke immunforsvaret ditt og gjøre deg mer sårbar for å bli syk», sier Sullivan. Og det er bare de kortsiktige konsekvensene. Ingenting av det lover godt for å nå dine ambisjoner om ernæring, fitness eller mental helse.

Fikk vi oppmerksomheten din? Bra. Nå som du er klar over ulempene med å utsette leggetiden, er dette rådet alt du trenger for å ta tilbake kontrollen og holde deg selv ansvarlig.