Når vi sier «egenpleie», tenker du på «boblebad og filmmaraton under et vektteppe»? I så fall tar du ikke feil, men det er mulig at du går glipp av noe. «Egenpleie er den daglige, konsekvente og grunnleggende måten du tar vare på deg selv på, inkludert din fysiske, følelsesmessige og mentale helse, slik at du kan være den beste utgaven av deg selv», sier Theresa Melito-Conners, egenpleieekspert, utdanningskonsulent og forfatter i Massachusetts.



Egenpleie handler ikke bare om velvære. Det kan bety å gjøre noe ubehagelig som til syvende og sist er bra for deg (som å gå til tannlegen) eller det å gi deg selv akkurat det du trenger i en bestemt situasjon (som f.eks. en faktisk lunsjpause), sier Ellen Bard, associate fellow i British Psychological Society og forfatter av This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Når du gjør det, kan du på en bedre måte fylle koppen slik at du blir i stand til å møte opp fullstendig engasjert på jobb, på trening og i alle andre relasjoner du har, sier Bard. Og i stedet for å kaste bort tid og energi på å tvinge deg til å slappe av, kan du gi deg selv de interne ressursene til å løse problemene du prøver å ikke stresse over. Det er som å legge til den manglende brikken i puslespillet kontra det å slenge en haug av biter sammen og håpe at de skal bli til noe.