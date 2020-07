Selvfølgelig er det ingen tvil om at det å være fullt uthvilt hjelper deg med å få ro i sjela. Det fungerer begge veier, sier studieforfatter dr. Rosalba Hernandez, førsteamanuensis ved School of Social Work ved University of Illinois i Urbana-Champaign. «Mer søvn vil komme din emosjonelle velvære og fysiske helse til gode.»



Dessuten ser det ut til at hele syklusen virkelig handler om tankesettet: Bare fordi du tror at du sov dårlig, betyr ikke det at du faktisk gjorde det. I Hernandez sin første studie ble søvn bare selvvurdert, noe som betyr at deltakerne vurderte sin egen søvn. Men under den andre studien hennes, da gruppen også så på deltakernes faktiske søvn ved hjelp av en liten enhet som måler bevegelse i løpet av natten, var ikke alltid resultatene de samme. Forskerne la merke til at noen av de som sa de fikk dårlig søvn, faktisk fikk ganske god søvn. Dette betyr at pessimister som tror de ikke sover godt, faktisk kan ha sovet fredelig hele natten.



Hva betyr alt dette? «Måten du tror du sover på betyr mer enn hvordan du faktisk sover», sier dr. Christopher Winter, en nevrolog som spesialiserer seg i søvn for profesjonelle atleter. Det å trene seg opp til å tro at du sover bedre enn du gjør – ved å for eksempel fokusere på de tre uavbrutte timene du fikk mellom klokken 03.00 og 06.00 i stedet for de avbrutte timene i hver ende av dette tidsrommet – kan hjelpe deg med å føle deg mer uthvilt. Ikke minst kan denne tilnærmingen forsterke et optimistisk tankesett som du nå vet at kan hjelpe deg for fremtidig søvn.