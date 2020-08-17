Med det snakker vi om perspektiv. Generelt sett er folk enten optimistiske eller pessimistiske. Ny forskning antyder at denne tilbøyeligheten ikke bare påvirker deg på et bevisst nivå. Den kan avgjøre hvor godt du sover også.



I en studie publisert i «Journal of Behavioral Medicine» ble mer enn 3500 voksne bedt om å ta en undersøkelse som avdekket deres syn på verden, og deretter fullføre en egenvurdering av søvnen. Forskere fant ut at de som rangerte høyere på optimismeskalaen, hadde en tendens til å vurdere kvaliteten på hvilen deres som ganske eller veldig bra, med tanke på faktorer som hvor raskt de sovnet, hvor mye de beveget på seg og hvor mange timer de sov. Dette stemmer overens med det vi allerede vet om utfallet: Optimistiske mennesker har en tendens til å rapportere bedre resultater fra enhver situasjon.



Men forskergruppen mente det var mer enn det. De lurte på følgende: Er optimistiske mennesker mer positive til livet og dermed syns det er enklere å koble ut om kvelden? Eller er det at det å få tilstrekkelig hvile gjør at du føler deg bra og derfor mer optimistisk?



For å finne ut av dette fulgte gruppen opp deltakerne fem år senere og ba dem om å gjenta eksperimentet. De som tidligere hadde scoret høyt for optimisme, men som hadde lite søvnkvalitet, rapportere som regel bedre søvn denne gangen i forhold til de som var pessimister. Med andre ord, fordi søvnvurderingen deres endret seg mens holdningen ikke gjorde det, kunne forskere konkludere med at et positivt syn på livet er en viktig faktor for å få bedre søvn.