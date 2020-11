Slik forenkler du beslutninger for å oppfylle målene dine

Alle sliter på et eller annet tidspunkt med å ta sunne valg. Man har faktisk dedikert et helt fagfelt til å forsøke å forstå prosessen fullt ut: beslutnings-nevrovitenskap. Forskere prøver å finne ut hvordan hjernen nærmer seg en beslutning, det vil si hvordan de ubevisste faktorene spiller inn, og hvordan alle – inkludert deg – kan bruke den informasjonen til å nå et hvilket som helst mål.



Dette er hva de vet så langt: Hjernens beslutningstaking kan klassifiseres i to systemer, for enkelhet kaller vi dem system 1 og system 2, sier forskeren dr. Paul Laursen, professor i treningsvitenskap ved Auckland University of Technology på New Zealand. «System 1 får deg til å tenke raskt. I dette systemet tenker du flukt, du er reaktiv og ikke alltid like tydelig, forklarer han. System 1 overtar når et ekorn løper ut i veien og du må bestemme deg for om du skal bremse, svinge eller fortsette fremover. Eller når du smeller igjen døra etter en opphetet diskusjon eller instinktivt plukker opp et glassbrott med bare hendene. System 1-beslutninger er sånt som bare skjer.



I system 2 er du mer gjennomtenkt. «Du bruker mer tid, og du er mer i en parasympatisk, eller «hvile og fordøye»-modus, som vanligvis lar deg ta klarere avgjørelser», sier Laursen. Å trene deg selv i å bruke dette systemet – til det bedre – er nøkkelen til å ta sunne valg i det daglige, spesielt når stress, sult, tretthet eller andre følelsesmessig utfordrende tilstander ber deg om å handle (eller reagere) raskt. Når du tar deg tid, kan du evaluere resultatene av alternativene dine for å komme frem til den beste beslutningen for deg, forklarer Laursen.



For eksempel hvis du skal bestille frokost. Du ser på arme riddere, men kan også bestille avokadosmørbrød. Hvis du tar deg tid og lar system 2 slå inn, kan det bety at du velger avokadosmørbrødet siden du vet det vil gi deg mer stabil energi i løpet av ettermiddagstreningen, fordi du vil få i deg mer fett og protein og mindre sukker. (Det kan også bety at du velger arme riddere fordi du heller vil ha det, men at du deler det med partneren din slik at du ikke føler deg fullt så tappet senere.) Å ta seg tid trenger ikke bety at du skal bruke flere timer på å vurdere hva du skal bestille til frokost. Det kan ta bare et minutt, men det er fremdeles mye mer tid enn tiden det tar å ta et rundstykke ut av brødkurven. (Når tiden virkelig er knapp, antyder nyere forskning publisert i «Nature Human Behaviour» at å begrense alternativene til bare to kan hjelpe deg med å komme frem til din beste beslutning raskere.)