Det er på tide å slutte å snakke om BMI i fertilitetssamtalen

Fruktbarhet kan være et slags mysterium. Det er så mange faktorer som påvirker en persons evne til å bli gravid og opprettholde en graviditet: genetikk, medisinsk historie, formen på livmoren, for ikke å snakke om fruktbarheten til personen som deler ut sæd. Én spesielt vanskelig – og kontroversiell – faktor? BMI.



Ja, vi himler også med øynene. BMI var aldri ment for medisinsk bruk. Det er en matematisk formel (vekt ÷ høyde² × 703) som ble funnet opp av statistikeren Adolphe Quetelet fra 1800-tallet som et verktøy for å måle den gjennomsnittlige kroppsstørrelsen til (hvite, mannlige, vesteuropeiske) populasjoner. Det ble bare tatt i bruk som en enhetlig måling for å vurdere kroppsvekt en gang mellom 1970- og 1990-tallet, og bare fordi det ble ansett som litt bedre enn andre tilgjengelige alternativer. Selv nå bemerker forskere – og Centers for Disease Control – at «det ikke diagnostiserer kroppsfettet eller helsen til et individ.»



Så hva har denne tilsynelatende tilfeldige formelen med livmoren din å gjøre? Mange fertilitetspraksiser nekter å behandle pasienter over en viss BMI inntil / med mindre de går ned «nok» i vekt, en kontroversiell praksis som kan frustrere både pasienter og behandlere. Men selv om det er sant at BMI-er over eller under et «normalt» område (som ogå er kontroversielt) er korrelert med nedsatt fruktbarhet av forskjellige grunner, «mennesker kan være fruktbare selv om de veier forskjellig,» (og ufruktbare ved «normal» vekt også), sier Lora Shahine, MD, en reproduktiv endokrinolog og gynekolog ved Pacific NW Fertility i Seattle og vert for podkasten Baby or Bust. «Å sette noen i en boks og si at BMI-en til noen er for høy eller for lav, og at det er derfor vedkommende ikke blir gravid, er bare ikke å se på hele bildet.»



Det kan være en del av bildet, men å fokusere på vekten alene kan gjøre mer skade enn gagn. Studier viser at tilsiktet vekttap vanligvis er midlertidig og kan gi tilbakeslag, ofte føre til vekt som går opp og ned, og øke risikoen for hjerneslag, hjertesykdommer og diabetes – med andre ord, rote med helsen din generelt. Og generell helse er viktig for reproduktiv helse, sier Dr Shahine.



I stedet for å stresse over «noen vilkårlig tall», som Dr Shahine sier det, får du her noen andre – ukontroversielle grep du kan ta når du prøver å bli gravid.