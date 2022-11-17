Det er på tide å slutte å snakke om BMI i fertilitetssamtalen
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Det å stresse med vekten din mens du prøver å bli gravid suger – og det er kanskje ikke nødvendig. Finn ut hva du kan fokusere på i stedet.
- Det du har hørt om BMI, stemmer kanskje ikke – spesielt ikke når det kommer til fertilitet. Og det å være besatt på dette vilkårlige tallet kan være lite produktivt.
- Det å begrense kaloriinntaket hjelper ikke for fertiliteten.
- Så lenge du ikke overdriver, er bevegelse bra for fysisk og mental helse når du prøver å bli gravid. Om rutinen din trenger en oppdatering, kan du sjekke ut Nike (M)ove Like a Mother program i NTC-appen.
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*Dette innholdet er laget for å informere og inspirere, men det er ikke ment å diagnostisere, behandle eller gi spesifikke medisinske råd. Du må alltid snakke med legen din om hvordan du holder deg sunn og trygg før, under og etter graviditet.
Fruktbarhet kan være et slags mysterium. Det er så mange faktorer som påvirker en persons evne til å bli gravid og opprettholde en graviditet: genetikk, medisinsk historie, formen på livmoren, for ikke å snakke om fruktbarheten til personen som deler ut sæd. Én spesielt vanskelig – og kontroversiell – faktor? BMI.
Ja, vi himler også med øynene. BMI var aldri ment for medisinsk bruk. Det er en matematisk formel (vekt ÷ høyde² × 703) som ble funnet opp av statistikeren Adolphe Quetelet fra 1800-tallet som et verktøy for å måle den gjennomsnittlige kroppsstørrelsen til (hvite, mannlige, vesteuropeiske) populasjoner. Det ble bare tatt i bruk som en enhetlig måling for å vurdere kroppsvekt en gang mellom 1970- og 1990-tallet, og bare fordi det ble ansett som litt bedre enn andre tilgjengelige alternativer. Selv nå bemerker forskere – og Centers for Disease Control – at «det ikke diagnostiserer kroppsfettet eller helsen til et individ.»
Så hva har denne tilsynelatende tilfeldige formelen med livmoren din å gjøre? Mange fertilitetspraksiser nekter å behandle pasienter over en viss BMI inntil / med mindre de går ned «nok» i vekt, en kontroversiell praksis som kan frustrere både pasienter og behandlere. Men selv om det er sant at BMI-er over eller under et «normalt» område (som ogå er kontroversielt) er korrelert med nedsatt fruktbarhet av forskjellige grunner, «mennesker kan være fruktbare selv om de veier forskjellig,» (og ufruktbare ved «normal» vekt også), sier Lora Shahine, MD, en reproduktiv endokrinolog og gynekolog ved Pacific NW Fertility i Seattle og vert for podkasten Baby or Bust. «Å sette noen i en boks og si at BMI-en til noen er for høy eller for lav, og at det er derfor vedkommende ikke blir gravid, er bare ikke å se på hele bildet.»
Det kan være en del av bildet, men å fokusere på vekten alene kan gjøre mer skade enn gagn. Studier viser at tilsiktet vekttap vanligvis er midlertidig og kan gi tilbakeslag, ofte føre til vekt som går opp og ned, og øke risikoen for hjerneslag, hjertesykdommer og diabetes – med andre ord, rote med helsen din generelt. Og generell helse er viktig for reproduktiv helse, sier Dr Shahine.
I stedet for å stresse over «noen vilkårlig tall», som Dr Shahine sier det, får du her noen andre – ukontroversielle grep du kan ta når du prøver å bli gravid.
1. Spis. Kanskje mer enn du tror.
Matrestriksjoner er en så akseptert sosial norm at mange mennesker, som «gjør keto» eller «spiser rent», ikke skjønner at de gjør det. Og det er ikke nyttig for fruktbarheten, sier Willow Jarosh, RDN, en kostholdsekspert i New York City. Jarosh oppfordrer folk som prøver å bli gravid, om å sikre at de får tilstrekkelig kalori- og ernæringsinntak – som for det meste handler om å spise regelmessige og tilfredsstillende måltider.
Jaroshs andre bekymring når det kommer til fruktbarhet, er å spise for stabilisering av blodsukkeret. Dette er spesielt viktig for personer med insulinresistent polycystisk ovariesyndrom (PCOS), en av de vanligste årsakene til infertilitet hos kvinner, ifølge CDC. Mens PCOS påvirker fruktbarheten på komplekse måter og det ikke er noen rask løsning, er det ganske enkelt å spise for stabilt blodsukker: «Prøv å innlemme protein, karbohydrater og fett i hvert måltid,» sier Jarosh. Mellommåltider er også en fin måte å holde blodsukkeret stabilt på, og for å gjøre kostholdet komplett med næringsstoffer og matgrupper du kanskje ikke alltid får i deg til måltidene.
Når det gjelder de spesifikke matvarene du velger? Jarosh sier at man ikke trenger å tenke for mye på det. Dr. Shahine støtter henne og bemerker at noen pasienter som sliter med fruktbarhet, kan bli fiksert på ernæring og dratt inn i populære helsetrender. «Alle ønsker å høre: 'Kutt ut gluten, og du blir gravid neste måned.' Det er ikke alt som passer for alle.» (Selvfølgelig, hvis du har tilstander eller allergier som krever spesifikke kostholdsendringer, er det best å diskutere dem med en ernæringsfysiolog én-til-én.)
2. Prøv å ikke stresse om stress. Mestre det.
Ja, stress kan ødelegge syklusen din og påvirke fruktbarheten. Men hvis det gjorde unnfangelse umulig, ville det ikke være flere mennesker … noe sted. «Jeg snakker mye med pasientene mine om hvordan du ikke kan eliminere stress, men du kan jobbe med mestringsmekanismer for å redusere effekten», sier Dr Shahine. Nå er ikke stress bare dårlig. Denne kjemp-eller-flukt-responsen kan være en livredder. Men når kroppen din er opptatt med å prøve å redde livet ditt, sier Dr Shahine, kommer den ikke til å bry seg med de hormonene som forårsaker eggløsning. La oss si at en bjørn jager deg. «Kommer du til å ha eggløsning? Eller skal du prøve å stikke av fra bjørnen?» spør Dr Shahine.
Hvis det er en bjørn, kan du ikke akkurat ignorere den. Men når du er midt i et mentalt bjørneangrep, kan du snakke med venner, ta en tur, rulle ut yogamatten din, se filmer som får deg til å le, lage lister eller gjøre det som hjelper deg å føle deg roligere. Igjen, dette er ikke avgjørende. Som Dr. Shahine bemerker, blir folk gravide i alle slags stressende situasjoner (hulemennesker ble definitivt til med farlige dyr rundt). Men det er ingen ulempe å bli bedre til å håndtere stress.
3. Beveg kroppen din. Ikke slit den ut.
Trening ble en gang ansett som forbudt for de som prøvde å bli gravide. Nå vet vi at bevegelse generelt er nyttig for alle, inkludert de som håper å bli gravide. Faktisk indikerer noe forskning at fysisk aktivitet kan forbedre fruktbarhet og menstruasjonsfunksjon uavhengig av kroppsstørrelse eller vektendring. Men trening er en bred kategori, og enten du har en nåværende rutine eller ønsker å starte en, snakk med legen din først.
Som med psykisk stress, er kroppens evne til å komme seg etter mentalt og fysisk stress nøkkelen. «Når du setter kroppen din i en stressende tilstand, kommer den til å pumpe ut ting som endorfiner og kortisol, og den kommer til å skifte bort fra reproduksjon», sier Dr. Shahine. Det er derfor leger vanligvis råder pasienter til ikke å begynne en ny intens treningsrutine mens de prøver å bli gravide. For de som allerede har en, foreslår Dr Shahine ofte å moderere den litt eller prøve alternativer med lavere intensitet. Hun råder selv de tøffeste pasientene sine til ikke å trene til utmattelse eller en negativ kaloritilstand, noe som kan forårsake hormonelle og eggløsningsproblemer. Utover det sier Dr. Shahine at bevegelse er bra.
Du vet kanskje aldri hva som gjorde det vanskelig å bli gravid. Men hvis du kan lære deg å ta godt vare på deg selv (forbannet være kostholdskulturen), vil du ha et solid grunnlag for alt livet gir deg.
Tekst: Kelsey Miller
Foto: Vivian Kim
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