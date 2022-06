Hva og hvordan spiser man under graviditet

Den viktigste delen av enhver svangerskapsdiett er å dekke behovet for næring, sier Jarosh. Diettkulturen (den skadelige tanken om at det finnes en «riktig» måte å spise på, og at det er meningen at alle skal være tynne) kan få oss til å tro at vi bare bør være lykkelige når vi spiser så lite som mulig og bare når vi er skikkelig sultne. Det finnes ikke noe bedre tidspunkt for å kvitte seg med den standarden når du fordobler blodvolumet, gror et helt nytt organ og skaper et helt nytt menneske – det hele samtidig som du må ta deg av alt det vanlige som hører til å være menneske, sier Jarosh. Konklusjon: Mat er energi og skal få deg til å føle deg bra, så spis ofte.



Småspising og mindre måltider kan være en god idé hvis store måltider er uaktuelt i denne perioden, enten det er fordi du er kvalm eller den voksende babyen din tar for stor plass i magen din, sier Jarosh. Det å ha yoghurt, stringost eller blandede nøtter for hånden kan holde deg mett lenge og hjelper deg med å få i deg viktige næringsmidler som kalsium og protein. Eller prøv et triks fra dr. Amanda Williams, gynekolog fra Oakland i California: Skjær en sandwich opp i trekanter, og prøv å spise en trekant sammen med frukt annenhver time.



Spis grønnsaker som brokkoli og blomkål i løpet av dagen for å få i deg fiber og folat (med hummus blir det en liten snack). Fet kaldtvannsfisk er supert når man er gravid (takk, omega-3), så hiv innpå tunfisksalat (på grunn av høye nivåer av kvikksølv er det best å unngå lettunfisk, ifølge U.S. Food and Drug Administration) eller laks når du er klar for en større porsjon.



Hvis du synes det er vanskelig å lytte til sultsignaler eller er så travel at du overser dem, kan du alltids lage en timeplan for å sørge for at du spiser regelmessig.