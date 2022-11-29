Hvor hardt bør du trene når du er gravid?

Hvis du absolutt ELSKET å trene før du ble gravid, brenner du antageligvis inne med et stort spørsmål nå som du trener med en baby om bord: Må jeg redusere intensiteten når jeg trener? Og det er gode grunner til å lure på dette: Mange treningsøkter for gravide markedsføres som «skånsomme» og «moderate», noe som kanskje ikke er det du foretrekker.

Hvis du er utslitt eller av andre grunner trenger å senke tempoet litt, så gjør du det. Hvis ikke kan du bruke opplevd anstrengelse (RPE – Rate of Perceived Exertion), en skala fra 0 til 10, hvor 0 er å ligge på sofaen med Netflix, og 10 er en av de hardeste treningsøktene noensinne. Ikke la intensiteten overstige 7 eller 8 av 10, sier dr. Amanda Williams, sertifisert gynekolog i Oakland i California og medlem av Nike (M)ove Like a Mother-styret. (Høres det annerledes ut enn de gamle pulsmålene du har hørt om? Det er fordi slike retningslinjer er, vel, gamle, sier dr. Williams.)

Selvfølgelig er det forskjellig hva noen definerer som 7 eller 8, og det som føles som 7 i uke 18, kan føles svært annerledes enn 7 i uke 32. «Graviditeten er som å bære en ryggsekk. Hver eneste uke blir en stor stein lagt i sekken. I tredje trimester vil den samme treningsøkten du gjorde i uke 20, føles mye, mye hardere fordi du nå har en ryggsekk full av steiner på ryggen», sier treningsfysioterapeut Catherine Cram, eier av Prenatal and Postpartum Fitness Consulting i Verona i Wisconsin. «Formen er ikke dårligere. Du trener hardere.»

Så hvordan tilpasser du treningen? Det handler om å lytte til kroppen. «Det er individuelt, så du kan trene på det nivået du er komfortabel med», sier dr. Williams. Her er noe du kan begynne med …