Virkeligheten om stress og fruktbarhet

Hvis du for det meste har prøvd å ikke bli gravid, kan det være et sjokk når det ikke skjer når du faktisk prøver. Dette sjokket kan føre til stress og angst når du måned etter måned fremdeles ikke blir gravid. Problemet: Vi blir konstant fortalt at stress er dårlig for fruktbarheten, så hvordan skal vi takle denne svært stressende situasjonen … uten å bli stresset?

«Det er stressende å ha en etterlengtet drøm utenfor rekkevidde», sier den New York City-baserte psykiateren Lucy Hutner, sjefsredaktør for Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. I tillegg til det: «En situasjon der vi føler oss ansvarlig for utfallet selv om vi ikke kan kontrollere det fullt ut, er stressende.» Så opp med nebbet: Stress er helt rimelig. Men det trenger ikke å bety at du ikke kan finne måter å håndtere det på. Her forteller eksperter om hvor stor faktor stress faktisk er når det gjelder fruktbarhet – og om teknikkene for å redusere det.