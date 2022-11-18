Virkeligheten om stress og fruktbarhet
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Det kan føles overveldende å prøve å bli gravid når det ikke skjer med en gang. Slik tar du vare på deg selv gjennom det hele.
- Studier har vist at stress kan påvirke fruktbarhet, noe som kan føre til en ond sirkel hvis du stresser for at du ikke blir gravid.
- Å fokusere på den egenpleien som faktisk fungerer for deg kan hjelpe deg med å få kontroll over angsten.
- Ring til en venn – men sørg for at det er den riktige. Å ta kontakt med noen som har erfaring eller bare sympati for situasjonen din kan utgjøre en enorm forskjell.
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*Dette innholdet er laget for å informere og inspirere, men det er ikke ment å diagnostisere, behandle eller gi spesifikke medisinske råd. Du må alltid snakke med legen din om hvordan du holder deg sunn og trygg før, under og etter graviditet.
Hvis du for det meste har prøvd å ikke bli gravid, kan det være et sjokk når det ikke skjer når du faktisk prøver. Dette sjokket kan føre til stress og angst når du måned etter måned fremdeles ikke blir gravid. Problemet: Vi blir konstant fortalt at stress er dårlig for fruktbarheten, så hvordan skal vi takle denne svært stressende situasjonen … uten å bli stresset?
«Det er stressende å ha en etterlengtet drøm utenfor rekkevidde», sier den New York City-baserte psykiateren Lucy Hutner, sjefsredaktør for Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. I tillegg til det: «En situasjon der vi føler oss ansvarlig for utfallet selv om vi ikke kan kontrollere det fullt ut, er stressende.» Så opp med nebbet: Stress er helt rimelig. Men det trenger ikke å bety at du ikke kan finne måter å håndtere det på. Her forteller eksperter om hvor stor faktor stress faktisk er når det gjelder fruktbarhet – og om teknikkene for å redusere det.
Gjenkjenn at stress spiller en rolle for fruktbarhet.
Å si til noen av de må slappe av og at ting ordner seg hjelper sjeldent, uansett situasjon. Men å forstå hvordan stress påvirker fruktbarheten, er likevel viktig. I en vitenskapelig gjennomgang fra 2018 i journalen Dialogues in Clinical Neuroscience har forskere funnet ut at å redusere stress kan ha innvirkning på sannsynligheten for å bli gravid. «Studier har vist at psykologiske inngrep har en massiv innvirkning på svangerskapstall», sier Alice Domar, PhD, sjef for medfølelse (denne jobben håper vi blir vanligere) ved Inception Fertility og en førsteamanuensis i obstetrikk, gynekologi og reproduktiv biologi ved Harvard Medical School i Boston. Gjennom flere tiår med forskning har Domar funnet ut at dersom kvinner som opplever infertilitet deltar i kognitiv atferdsterapi og øvelser for kropp og sinn (som meditasjon), har de to til tre ganger større sannsynlighet for å bli gravid sammenlignet med kvinner som ikke gjør det.
Endre måten du snakker til deg selv på
Det som ofte er mest effektivt for infertilitetspasienter, sier Domar, er en håndteringsstrategi for stress kjent som kognitiv omstrukturering. Hvis du konstant opplever negative tanker – «barnløsheten er bare min skyld» – foreslår Domar å utfordre det du sier til deg selv. «For eksempel, hvis en kvinne sier: 'Jeg kommer aldri til å få barn', spør jeg: 'Hvis det er sant, hvorfor går du gjennom prøverørsbefruktning og kaster bort masse penger?' sier Domar. «Det er åpenbart at denne personen har et håp. Så i stedet for å tenke: 'Jeg kommer aldri til å få barn', bør du tenke: 'Jeg prøver alt jeg kan for å få barn.'» Eller bruk takknemlighet: «Jeg er takknemlig for at jeg føler meg klar til å bli mor, uansett når og hvordan det skjer.»
Finn den riktige avslapningen for deg.
Kan du ikke fordra boblebad? Ingen fare. Egenpleieritualer er ulike for alle, sier dr. Natalie Crawford, fertilitetslege og medgrunnlegger av Fora Fertility i Austin i Texas. Det som teller er at du tar deg tid til dem. «La oss ta akupunktur som eksempel. Det kan bidra til å redusere stress og er derfor gunstig, ifølge noen fertilitetsstudier. Men det hadde den nøyaktig samme effekten som såkalt jukseakupunktur. Opplevelsen er nesten identisk, men nålene settes tilfeldig. Begge deler var bedre enn null inngrep.» Med andre ord er det mest nyttige å ta et skritt tilbake og fokusere på seg selv. Vurder å skrive dagbok, trene, lese eller en annen hobby. Uansett hva du velger å gjøre, foreslår Crawford at du bruker minst 30 minutter på det hver dag.
Betro deg til venner som skjønner situasjonen.
Når svigersøsteren din forteller at hun har blitt gravid for tredje gang før du har fått din første, trenger du folk som forstår hvorfor de tilsynelatende gledelige nyhetene får deg til å gråte. Da trenger du noen som ikke bare sier at du må skjerpe deg. «Nære venner og familie er ikke nødvendigvis de beste å støtte seg til gjennom dette», sier Hutner. «Folk kan ha venner med gode intensjoner, men iblant blir de gravide selv, noe som kan være vanskelig.» Se etter noen som kan validere deg uten å dømme. Crawford legger til at hvis du ikke får den rette støtten gjennom ditt eget nettverk eller et likesinnet miljø på nettet (og for å være ærlig, selv hvis du gjør det), kan terapi være et godt alternativ.
Få mer kontakt med kroppen.
Tisse på eggløsningstester, sjekke temperaturen og gruble over hvert minste tegn eller symptom: «Når du forsøker å bli gravid, kan du ikke kutte kontakten med kroppen», sier Hutner. «Når kroppen vår ikke gjør det vi ønsker, kan det være smertefullt og forvirrende. Jeg oppmuntrer pasientene mine til å gjøre alt de kan for å opprettholde en positiv kontakt med kroppen.» Dette kan være å holde tritt med et treningsprogram, prøve en ny fysisk aktivitet, ta en massasje hvis budsjettet strekker til, eller gjøre kroppsskanning-meditasjon.
Nøkkelen er å finne måter å respektere og støtte kroppen på uansett hva den har behov for i øyeblikket. Den kommer tross alt kanskje ikke til å være bare din for alltid.
Tekst: Jihan Myers
Foto: Vivian Kim
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