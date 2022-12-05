Er gravidyoga treningsformen du har lett etter?

Hører du «trening mens du er gravid» og tenker «gravidyoga?» Det gir mening. En grunn er at trening med den lave intensiteten i yoga er fleksibel og lett å tilpasse gravide kropper. En annen er at mange treningsstudioer tilbyr gravidyogatimer som den eneste mulighet for mammatrening.

«Gravidyoga kan være en svært effektiv form for moderat trening», forklarer Dena Zimbel, yogainstruktør i Portland i Oregon, tidligere jordmor og medlem av Nike (M)ove Like a Mother-styret. Ja, yoga er en form for fysisk bevegelse, noe som alltid er et pluss, sier hun. Men det legger også til rette for en kontakt mellom kropp og sinn som er viktig når du gror nytt liv inni deg (NBD). Graviditeten er ofte en periode der det er vanskelig å være tilstede i en kropp som stadig endrer seg, og yoga er en måte å komme i kontakt med den på igjen, forklarer Zimbel.

Spesielt hvis du aldri har prøvd yoga (eller, selv hvis du har), kan det virke overveldende og begynne under graviditeten. Og hvis du aldri har vært superinteressert i yoga, eller du er mer vant til å kjøre på enn å sitte i ro, er du kanskje ikke særlig giret på en mer rolig treningsform. Uansett finnes det ekte fordeler ved å tilbringe litt tid på matten (hvis legen sier det er ok) – og måter å optimalisere dem på.