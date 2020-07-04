Hvordan gjøre splittknebøy og hvorfor det bør være en del av treningsprogrammet ditt

Splittknebøy kan bidra til å bygge styrke og utholdenhet i setemuskulaturen og forside lår, og setter også i gang magemusklene og de skrå bukmusklene. Bli med Nike Master Trainer Betina Gozo idet hun viser deg den riktige måten å gjøre splittknebøy på og hvorfor du bør ta de med på neste benøkt.



Det ser kanskje ut som et utfall, og høres kanskje ut som knebøy, men splittknebøy er sin helt egen bevegelse med sine egne fordeler. I motsetning til utfall er splittknebøy en statisk øvelse (du begynner og avslutter i samme vaklende posisjon i stedet for å flytte på bena frem og tilbake gjennom øvelsen) og mesteparten av belastningen ligger på det fremre benet. Tenk på det som en knebøy uten vekt, med føttene splittet. Nike Master Trainer, Betina Gozo, forklarer alt du trenger å vite om bevegelsen.