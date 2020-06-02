Slik utfører du deadbug: trinn for trinn

Deadbug-øvelsen får kropp og sinn til å jobbe sammen. Ikke la deg narre av hvor lett den ser ut – øvelsen har lav intensitet, men gir gode resultater for de som tar seg tid til å utføre den riktig.



Deadbug-øvelsen er en kroppsvekt-øvelse det er lett å bli lurt av: Det ser ikke ut som en krevende bevegelse, men når den utføres riktig (som i sakte og kontrollert), elektrifiserer den kjernen og sliter ut musklene der raskt. Denne øvelsen med lav intensitet, som er en favoritt blant trenere og fysioterapeuter, styrker magemusklene uten å slite ut ryggen – og den utfordrer deg til å jobbe med stabilitet, koordinasjon og konsentrasjon. Her forteller Nike Master Trainer Kirsty Godso mer om hvorfor og hvordan du skal utføre deadbugs.