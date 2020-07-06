Ikke noe treningsstudio, ikke noe problem: de fem beste hjemmetreningsøktene du bør prøve nå
Veiledning
Sitter du fast innendørs, og trenger å svette litt? Du har oss i ryggen – og magen, armene, setet og bena. Disse førsteklasses hjemmetreningsøktene er skapt, brukt og elsket av Nike Master Trainers. De krever like mye plass som kroppen din tar, og minimalt med utstyr, eller ikke noe utstyr i det hele tatt – men gir deg likevel alt du trenger i en treningsøkt.
Fra styrkende sirkeltrening og kaloriforbrennende HIIT, til stimulerende aktiveringer og avslappende flyt, med progresjoner og tilpasninger som passer for alle nivåer. Det eneste hinderet nå er å velge hvilken du skal begynne med …
Treningsøkt 01
Rask kjerneknuser
Tren de nedre, øvre og de skrå magemusklene med denne spicy 10-minutters kombinasjonen. Med kjernemuskulatur-øvelsene du elsker (eller elsker å hate) – som situps, vridninger og planker.
Tid: 10 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: styrke
Utstyr: matte/ingenting
Format: tidsbasert
Tid: 10 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: styrke
Utstyr: matte/ingenting
Format: tidsbasert
Treningsøkt 02
10-min HIIT: ben og kjernemuskulatur
Gi underkroppen, kjernemuskulaturen og kondisjonen en skikkelig omgang med denne svært effektive, tempo-HIIT-treningsøkten. Denne økten er fin når du har dårlig tid, eller når du vil ta en ekstrarunde i tillegg til den planlagte økten.
Tid: 10 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: utholdenhet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert
Tid: 10 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: utholdenhet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert
Treningsøkt 03
Essensiell, gjenoppbyggende yoga
Enten du ønsker å roe ned ømme muskler eller et urolig sinn, er denne gjenoppbyggende sekvensen den perfekte måten å senke tempoet på. Hold fokus på pusten for en herlig og beroligende økt.
Tid: 20 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: mobilitet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert
Tid: 20 minutter
Nivå: nybegynner
Best for: mobilitet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert
Treningsøkt 04
Singlet-armer
Gi skuldre, biceps og triceps en oppstramming med denne enkle og effektive 20-minutters treningsøkten for overkroppen. Bruk den som en frittstående økt, eller kombiner den med kjerne- eller kondisjonstrening for å få med hele kroppen.
Treningsøkt 05
Meltdown fra topp til tå
Leter du etter en økt for hele kroppen, som virkelig svir? Her er den. Du får trent hele kroppen fra topp til tå og du vil kjenne pulsen dundre i denne høyintensitets-treningsøkten på 45 minutter som du kan gjøre hjemme i din egen stue. Alle øvelsene bruker kun kroppsvekt som motstand, så du trenger ikke noe utstyr.
Tid: 45 minutter
Nivå: mellomnivå
Best for: utholdenhet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert
Tid: 45 minutter
Nivå: mellomnivå
Best for: utholdenhet
Utstyr: ingenting
Format: tidsbasert