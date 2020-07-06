Sitter du fast innendørs, og trenger å svette litt? Du har oss i ryggen – og magen, armene, setet og bena. Disse førsteklasses hjemmetreningsøktene er skapt, brukt og elsket av Nike Master Trainers. De krever like mye plass som kroppen din tar, og minimalt med utstyr, eller ikke noe utstyr i det hele tatt – men gir deg likevel alt du trenger i en treningsøkt.



Fra styrkende sirkeltrening og kaloriforbrennende HIIT, til stimulerende aktiveringer og avslappende flyt, med progresjoner og tilpasninger som passer for alle nivåer. Det eneste hinderet nå er å velge hvilken du skal begynne med …