Forbedre teknikken på lav planke og få bedre resultater

Hvis du gjør lav planke før en treningsøkt vil du få aktivert kjernen din på riktig måte, og kroppen din blir forberedt slik at du får en tryggere, og mer effektiv trening. Du kan også avslutte en treningsøkt med noen få runder med planken, og utfordre deg selv til å stå litt lenger enn sist for hver repetisjon. Lav planke kan også fungere som aktiv hvile i en HIIT-sirkel eller omfatte mage-delen av en styrkeøkt. Når du begynner med å trene planken, må du fokusere på teknikk over varighet. Hold planken din til du ikke lenger kan opprettholde riktig teknikk. Det kan være 20 sekunder eller 60. Uansett bør du gjøre tre sett. Mellom settene kan du ligge på ryggen og hvile eller gjøre en motsatt øvelse, som for eksempel hofteløft.