Og her er grunnen: I sin kjemiske sammensetning inneholder alle karbohydrater – ja, til og med grønnsaker – sukker. Når du spiser eller drikker karbohydrater, bryter fordøyelsessystemet ned de store sukkermolekylene slik at de kan tas opp av blodet, forklarer sertifisert ernæringsfysiolog for idrettsutøvere, RDN og eier av Nutrition Energy i New York City, Lauren Antonucci. Deretter frigjør bukspyttkjertelen insulin, som gjør at sukkeret kan komme inn i cellene, musklene og leveren din, der det brukes til å frigjøre energi eller blir lagret for fremtidig bruk.



Når du overdriver inntaket av søtsaker (det skjer!), stiger blodsukkeret ditt veldig raskt og provoserer kroppen til å produsere insulin i et forsøk på å jevne det ut igjen. Sukkernivået ditt vil da reduseres, og da synker også energinivået drastisk (du «dropper»). Hvis du så prøver å få opp energinivået ved å spise mer sukker igjen, startes en ny syklus, forklarer Antonucci.



Hvis du regelmessig overdriver sukkerinntaket, kan sukkeret du får til overs bli lagret i fettceller. På den måten kan overdrevent inntak av sukker føre til vektøkning. Alt dette kan bidra til å forklare hvorfor studier har påvist at det å kutte ned på inntaket av tilsatt sukker (vi skal snakke mer om det etter hvert), kan forbedre hjertehelsen, redusere risikoen for sykdom, gi deg bedre vektstyring og til og med bedre hud og søvn.



Hele matvarer som naturlig inneholder sitt eget sukker, inneholder imidlertid – i likhet med mango – også næringsstoffer som fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter, og utgjør dermed en mindre påkjenning. «Fiberen i maten bremser fordøyelsesprosessen, slik at blodsukkeret holder seg mer stabilt og du unngår at det dropper etterpå», sier den registrerte ernæringsfysiologen Jessica Cording, forfatteren av «The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Angxiety.» Hvis du legger til en kilde til protein og fett, som peanøttsmør eller ost, stabiliserer du blodsukkernivået enda mer, og resultatet blir mer langvarig energi.