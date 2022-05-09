Det er synd du ikke kan sveipe til høyre for å finne den rette treningspartneren. (Kan det være en god idé til en app?) Og selv om det kan være fristende å høre med en bestevenn, er ikke det alltid det beste valget. Vennene våre er vanligvis mennesker vi oppsøker for å få trøst og støtte, men de er ikke nødvendigvis noen vi ønsker å få utfordringer eller upartiske råd fra, som er det du virkelig trenger i en ansvarlighetspartner, sier dr. Stephen Gonzalez, styremedlem i Association for Applied Sport Psychology.

Når det er sagt, så vil du helst ha noen som er på samme bølgelengde som deg, og som har en lignende innstilling og lignende verdier – i tillegg til andre styrker. «Det viktigste er at dere komplementerer hverandre, og at begge har noe å by på», sier Fearon. «Det kan være energi. Det kan være at du er den punktlige. Det kan være at du er den organiserte. Én av dere kan være glad i bakkespurter, og den andre liker å trene i vektrommet. Dere kan dra nytte av hverandres styrker.»



Pass bare på at du ikke sikter for høyt. Søskenbarnet som er bodybuilder, kollegaen som omtrent er kokk eller den andre kollegaen som er bestselgende forfatter, har kanskje en rutine eller ferdighet som du ikke er helt klar for ennå, og du ønsker ikke å kortslutte fremgangen din. Se i stedet etter noen som bare er bittelitt bedre i det du er ute etter. En studie fra Michigan State University fant ut at det var mer sannsynlig at personer som trener, øker treningstiden sin når de svetter med en kapabel partner. For hvem ønsker vel å være det svakeste leddet? Gonzalez anbefaler å ha en god prat med en potensiell partner. To hovedspørsmål:

Hva er tre til fem kjerneverdier du bruker til å ta hverdagslige avgjørelser?

Hvordan bruker du de verdiene som rettesnor når du hjelper noen som meg?

Om svarene passer godt for deg, er det bare å ta neste steg. Om svarene ikke gir deg en god følelse, leter du videre.