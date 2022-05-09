Skaff deg en treningspartner
Veiledning
Har du satt deg store mål? Finn ut hvorfor det å ha en hjelper er hemmeligheten til å lykkes.
- Når fremgangen stopper, er det å få noen til å holde deg ansvarlig en velprøvd måte å motivere og oppnå fremgang på.
- En som deler samme mål og bare er litt dyktigere enn deg er den perfekte partneren; bestevennen din er det kanskje ikke.
- Løpende kontakt og konstruktive tilbakemeldinger er nøkkelen til å være en dynamisk duo.
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Om du bruker mer tid på å snakke eller dagdrømme om alle de sunne tingene du ønsker å oppnå, enn du faktisk bruker på å prøve å oppnå dem, kan det være riktig tidspunkt for å hente inn mer hjelp så du kan gå fremover.
Det å få noen til å passe på deg – eller bli med – på jakten din på velvære, kan være akkurat det du trenger for å gå fra intensjon til gjennomføring. I en studie av University College London hadde par som ønsket å gå ned i vekt, bli mer aktive og røyke mindre, mer suksess når partneren jaktet på de samme målene. Andre studier publisert i Journal of Personality and Social Psychology fant ut at støtte fra en ektefelle bidro til fremgang mot å nå et mål, uansett om de målene var for en dag eller mer langsiktige.
Du trenger ikke å gifte deg for å få noen til å hjelpe deg med å nå ambisjonene dine. Ifølge mange psykologer og trenere trenger du bare en treningspartner – enten det er en livspartner, et familiemedlem, en venn eller en mentor – som har det som trengs for å presse deg til neste nivå.
Fordelen med en kompis
En treningspartner er akkurat det det høres ut som. «Ideen er å finne noen som kan hjelpe deg med å holde deg ansvarlig for å nå bestemte mål», sier Nike Trainer Courtney Fearon, som oppfordrer klientene sine til å skaffe seg en «movemate», og som ofte har en selv. «Om du har et treningsmål, kan kanskje denne personen hjelpe deg med å holde deg til en treningsplan ved å ta kontakt på de dagene du skal trene. Eller kanskje kan vedkommende faktisk bli med på alle treningsøktene med deg og utfordre deg til å presse deg i tilfeller der du ellers ikke hadde gjort det.»
De kan også hjelpe deg med å gjøre prosessen morsommere (ved å f.eks. lage en spilleliste eller fortelle deg om fremgangen din), noe som er en stor motivator. Vedkommende kan også hjelpe deg med å komme deg gjennom treningsøkten på dager der du ikke føler deg på topp, korrigere negativ prat eller minne deg på å ta drikkepauser, sier Fearon. I mellomtiden kan du inspirere dem til å nå det samme nivået av storhet. Det er en vinn-vinn-situasjon.
Slik finner du «den rette»
Det er synd du ikke kan sveipe til høyre for å finne den rette treningspartneren. (Kan det være en god idé til en app?) Og selv om det kan være fristende å høre med en bestevenn, er ikke det alltid det beste valget. Vennene våre er vanligvis mennesker vi oppsøker for å få trøst og støtte, men de er ikke nødvendigvis noen vi ønsker å få utfordringer eller upartiske råd fra, som er det du virkelig trenger i en ansvarlighetspartner, sier dr. Stephen Gonzalez, styremedlem i Association for Applied Sport Psychology.
Når det er sagt, så vil du helst ha noen som er på samme bølgelengde som deg, og som har en lignende innstilling og lignende verdier – i tillegg til andre styrker. «Det viktigste er at dere komplementerer hverandre, og at begge har noe å by på», sier Fearon. «Det kan være energi. Det kan være at du er den punktlige. Det kan være at du er den organiserte. Én av dere kan være glad i bakkespurter, og den andre liker å trene i vektrommet. Dere kan dra nytte av hverandres styrker.»
Pass bare på at du ikke sikter for høyt. Søskenbarnet som er bodybuilder, kollegaen som omtrent er kokk eller den andre kollegaen som er bestselgende forfatter, har kanskje en rutine eller ferdighet som du ikke er helt klar for ennå, og du ønsker ikke å kortslutte fremgangen din. Se i stedet etter noen som bare er bittelitt bedre i det du er ute etter. En studie fra Michigan State University fant ut at det var mer sannsynlig at personer som trener, øker treningstiden sin når de svetter med en kapabel partner. For hvem ønsker vel å være det svakeste leddet? Gonzalez anbefaler å ha en god prat med en potensiell partner. To hovedspørsmål:
- Hva er tre til fem kjerneverdier du bruker til å ta hverdagslige avgjørelser?
- Hvordan bruker du de verdiene som rettesnor når du hjelper noen som meg?
Om svarene passer godt for deg, er det bare å ta neste steg. Om svarene ikke gir deg en god følelse, leter du videre.
Hold partnerskapet i gang
Har du funnet en partner? Bra jobbet. Slik kan dere bygge et godt forhold så dere begge får nytte av det — og fortsetter å samle fremgangspoeng.
1. Vær helt ærlig fra starten av.
Når du har en samtale om hvert av målene og behovene dine, må du være spesifikk. For eksempel: «Jeg ønsker å løpe en terrenghalvmaraton innen slutten av året, og jeg skal følge et 12-ukersprogram og trene styrke to ganger i uken. Jeg vil gjerne at du sender meg en tekstmelding kvelden før hver treningsøkt og blir med på én ukentlig løpetur.» Gjør det tydelig at det er greit om partneren hjelper deg med å rekalibrere om vedkommende mener det er nødvendig (hvis for eksempel målet ditt virker for utfordrende eller stressende, eller om du ber vedkommende om for mye eller for lite). Det å etablere disse tingene fra starten av forholdet hjelper deg med å unngå feiltrinn og frustrasjon, sier Gonzalez.
Diskuter også hvordan – og hvor ofte – dere skal sjekke fremgangen. Regelmessige sjekker kan øke sjansene dine for at du lykkes (og jo flere, desto bedre), ifølge en studie fra American Psychological Association, men bli enige om en frekvens og et format som føles riktig for dere begge. Om en av dere er dårlig på tekstmeldinger, kan kanskje et avtalt FaceTime-møte være en løsning. Eller om du liker å sjekke fremgangen mens du jakter på målene dine (som under en sunn lunsj sammen), så må dere forplikte dere til det. Gå for løsningen som gir deg den beste og mest nøyaktige tilbakemeldingen, og planlegg i forkant så mye som mulig, sier Gonzalez.
2. Vær tykkhudet.
Ikke noe tullprat er en del av avtalen (falsk ros kommer du ingen vei med) så vær forberedt på konstruktiv kritikk. «Ansvarlighetspartneren bør være i stand til å finne alle feil i tilnærmingen din – du svarte ikke på tekstmeldingen fra vedkommende denne uken, du ga ikke alt på treningen, du tar ikke målet på alvor – i tillegg til å gi deg ros for alt det bra du gjør», sier Gonzalez. Det samme gjelder for tilbakemelding du gir partneren.
Om du får mer kritikk enn du liker, prøver du å finne sannheten i det vedkommende sier, og roser dem for å si fra. Om tilbakemeldingen ikke er effektiv eller konstruktiv, sier du at du setter pris på forsøket, men at du ikke får det du trenger for å holde det gående mot målet, sier Gonzalez. Om partneren er villig til å foreta justeringer, eller til og med om vedkommende ikke er det, så kan du se på det som en læringsopplevelse (på samme måte som et faktisk forhold).
3. Velg nye mål sammen.
For å fortsette utviklingen etter at du har hatt din første store seier, foreslår Fearon at dere fortsetter å sette hendelsesbaserte mål, enten det er å planlegge neste halvmaraton eller ta den sertifiseringen dere begge har snakket om. «Når dere forplikter dere til forskjellige hendelser og fullfører dem sammen, får dere nye ferdigheter og et nytt momentum, og kanskje gjør dere ting som ingen av dere har gjort før, slik at forholdet deres blir sterkere», sier Fearon.
Det er også en god idé å velge noen morsomme mål som ikke er relatert til trening, som å lese en bok hver uke eller lære hvordan du spiller et instrument. På denne måten investerer du hele tiden i og forsterker forholdet, og til syvende og sist vokser dere sammen.
Tekst: Justin Block
Illustrasjon: Kezia Gabriella
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