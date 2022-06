Om du bruker mer tid på å snakke eller dagdrømme om alle de sunne tingene du ønsker å oppnå, enn du faktisk bruker på å prøve å oppnå dem, kan det være riktig tidspunkt for å hente inn mer hjelp så du kan gå fremover.

Det å få noen til å passe på deg – eller bli med – på jakten din på velvære, kan være akkurat det du trenger for å gå fra intensjon til gjennomføring. I en studie av University College London hadde par som ønsket å gå ned i vekt, bli mer aktive og røyke mindre, mer suksess når partneren jaktet på de samme målene. Andre studier publisert i Journal of Personality and Social Psychology fant ut at støtte fra en ektefelle bidro til fremgang mot å nå et mål, uansett om de målene var for en dag eller mer langsiktige.

Du trenger ikke å gifte deg for å få noen til å hjelpe deg med å nå ambisjonene dine. Ifølge mange psykologer og trenere trenger du bare en treningspartner – enten det er en livspartner, et familiemedlem, en venn eller en mentor – som har det som trengs for å presse deg til neste nivå.