Det å sette seg et spenstig mål, som å løpe en maraton, fullføre en 30-dagers utfordring med sunn mat eller å endelig klare å stå på hendene, kan være spennende. Men hvorfor er motivasjonen for å nå et mål høy i starten, for så å gradvis reduseres – eller forsvinne fullstendig? Jo, fordi noen ganger oppveies ambisjonene dine av arbeidet som kreves for å nå målet, ifølge ny forskning.



«Når det kreves innsats, er det en viktig forskjell mellom å velge hva du skal gjøre, og det å faktisk gjøre det», sier dr. Agata Ludwiczak, som er psykologiforsker ved Queen Mary University i London. «Hvis noen velger mellom krevende alternativer, fokuserer de gjerne på belønninger. Men mengden innsats de faktisk legger ned, er mer avhengig av innsatskravene til oppgaven.» Dette kan forklare hvorfor du velger å melde deg på en halvmaraton i stedet for løpet på 10 km. Hvis du bare velger for å ha noe å skryte av, kan dette svekke dømmekraften din.



Studien til Ludwiczak, som ble publisert i tidsskriftet Behavioural Brain Research, bestod av to faser. I den første fikk deltakerne gjentatte ganger en serie med to oppgaver å velge mellom, hvor hver enkelt oppgave var tilknyttet forskjellige mengder innsats og pengebelønning. Det enkle alternativet var ofte dårligere betalt enn det vanskelige alternativet. I del to prøvde deltakerne å faktisk fullføre oppgavene de valgte i del én. Forskerne oppdaget at i del én var deltakerne mest opptatt av den største utbetalingen. Da de kom til del to, tok de en helomvending og fokuserte primært på innsatsen der og da, uavhengig av om den innsatsen ga belønningen de opprinnelig var ute etter.



«Studien vår viser at det ikke spiller noen rolle om målet ditt er å løpe 5 km eller en maraton – under hvert enkelt treningsløp fokuserer hjernen din på innsatsen som kreves for den dagen», sier Ludwiczak. «Hvis det viser seg at oppgaven krever mer innsats enn anslått, er sannsynligheten høy for at du gir opp, selv om belønningen er veldig attraktiv.»



Disse deltakerne kjempet om noen få kroner, så det var ikke så farlig. Men hva om belønningen er en livslang drøm – som å klatre opp et høyt fjell eller fullføre en Ironman? Bør du ikke sikte høyt? Kanskje. Men før du forplikter deg, må du vite hva du sier ja til, slik at du unngår nagende tvil og fiasko. Les videre for å finne ut hvordan du gjør det.