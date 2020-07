Anerkjenn potensielle hindringer

Positivitet er ikke så bra som det høres ut som, sier dr. Gabriele Oettingen, som er psykologiprofessor ved New York University. Etter flere år med forskning har hun oppdaget at det å drømme stort om et mål faktisk kan føre til dårlig innsats og lite suksess når det kommer til å prøve å nå det.



For å hjelpe folk med å overkomme dette lagde hun en mental strategi kalt WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan). Først må du identifisere et viktig ønske som er utfordrende, men samtidig oppnåelig. Kanskje prøver du for eksempel å kutte ut alkohol på ukedager. Deretter skal du se for deg det beste utfallet og hvordan det kan endre dagliglivet ditt. Kanskje sover du bedre og får mer energi. Deretter må du identifisere en hindring som kan stoppe deg fra å oppnå dette ønsket. Oettingen sier at du må grave dypt og spørre deg selv: Hva har jeg i meg som står i veien? En følelse, en irrasjonell tro, en dårlig vane? Kanskje har det å ta et glass vin til middagen blitt det siste? Til slutt må du identifisere handlingen eller tanken som kan hjelpe deg med å overkomme hindringen, og lage en plan for hva du skal gjøre i forskjellige situasjoner. Eksempel: «Hvis jeg får lyst på vin til maten, tar jeg en kombucha eller smaksatt kullsyrevann i stedet.»



«Positive fantasier får folk til å føle at de allerede har oppnådd drømmene sine, noe som tapper dem for energi,» forklarer Oettingen. «Det å oppdage en hindring gir energi, og ved å legge en plan finner du ut hvordan du kan overkomme den. Når du senere møter hindringen, trigges denne responsen automatisk, slik at du kommer nærmere målet.»



Og det viktigste av alt: Det er ingen skam med å starte med et mer overkommelig mål. Hvis du lykkes tidlig, kan det bli lettere å jobbe mot større mål når du er klar for – og ser frem til – å legge ned mer arbeid.