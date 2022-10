Mamba Mentality: Optimisme

Of het nu gaat om de Grand Slam titels die Osaka sinds haar achtereenvolgende overwinningen in de VS en Australië in 2018-2019 najaagt, of die tijd dat de wedstrijden van Anthony Davis bij de Lakers werden opgeschort als gevolg van COVID-19, het is niet altijd gemakkelijk geweest om onvermoeibaar positief blijven. Maar Optimisme is geen passieve karaktertrek voor atleten als deze, die de Mamba Mentality van Kobe zelf hebben geleerd.



AD gelooft dat "Optimisme groot is in de sportwereld, omdat je nooit de moed wilt verliezen. Er zullen uitdagingen zijn. Er zullen hindernissen zijn en, als je niet positief bent, dan wordt je erdoor opgegeten." Je kunt dit zien bij Naomi en AD. Door hun Optimisme weerhouden verliezen en tegenslagen hen er niet van om dagelijks weer op hun respectievelijke velden te verschijnen.