Mamba Mentality: Eerlijkheid

Sky is nog steeds bezig met een comeback na een polsblessure, maar dat houdt haar niet tegen om iedere dag te streven naar verbetering. Toegeven dat je bang bent is Eerlijk, en het is iets dat de 12-jarige skater waardeert. Sky zegt: "Ik hou van het gevoel. Als je iets nieuws hebt geleerd en iets doet was eng was, probeer gewoon nieuwe dingen. Ik hou gewoon van dat gevoel en dat maakt dat ik door wil gaan, want ik wil dat gevoel voelen."



En dat is uiteindelijk waar het om draait. Eerlijk kijken naar alles waarmee je geconfronteerd wordt in je leven en in de sport. Om dezelfde hoogtes te bereiken als Kobe, Sydney en Sky hebben bereikt in hun respectievelijke carrières, moet je altijd openstaan voor de waarheid.



De Mamba Mentality draait allemaal om iedere dag echt zijn, hoe moeilijk dit soms ook is. Kobe heeft het gedaan. Jij kan het ook.