Vier de vooruitgang van meisjes bij het sporten, niet alleen hun overwinningen

Volgens de experts presteren meisjes beter, op fysiek, mentaal, emotioneel én sociaal vlak, als ze de kans krijgen om te sporten. Maar meisjes stoppen tegenwoordig twee keer zo snel met sporten als jongens. Nike streeft ernaar, samen met experts en partnerorganisaties, om die trend te keren en stelde daarom deze gids samen voor het coachen van meisjes. Dit is een bron voor coaches om deze jonge atleten te begeleiden en te steunen.



Het is enorm stimulerend om te merken dat je ergens langzamerhand beter in wordt. Meisjes willen het liefst dat hun coach het accent legt op hun vooruitgang, ongeacht het resultaat van de wedstrijd. Dit is wat sport leerzaam en de moeite waard maakt. Je leert van elke pass, sprint of trap tegen de bal, maar ook van elke uitglijder of misser.



Dit is wat een coach noemt 'Het streven naar beheersing'. Daarbij gebruik je technieken die motivatie en inzet bevorderen, die atletische vaardigheden vergroten en die angst verminderen. Coaches die deze aanpak hanteren, maken het hun leerlingen mogelijk om zich echt in te zetten en eigenaar te worden van hun leerproces. Een coach die het principe volgt van streven naar beheersing, die focust op:



Wat de atleet aan kan: In plaats van alleen oog te hebben voor het wedstrijdresultaat, kun je als coach beter focussen op dat wat de atleet aan kan wat betreft moeite doen, nieuwe dingen uitproberen en doorzetten op moeilijke onderdelen. Zo help je de atleet om de bouwstenen te ontwikkelen die essentieel zijn voor prestaties. Bovendien komt de atleet er zo achter hoe zij haar eigen weg kan vinden en wat voor type speler ze is.



Kleine succesjes: Niemand die voor het eerst een tennisracket oppakt, wordt in één dag een Serena Williams. Als een meisje dat aan tennis begint zichzelf vergelijkt met Serena, of alleen al met de beste speler uit haar team, dan zal ze zeker teleurgesteld raken. De kunst is om de kleine succesjes te vieren — de eerste keer dat het lukt de bal rakelings over het net te slaan, de langste rally die ze heeft gespeeld, of de eerste keer dat ze die service goed uitvoert — zodat ze gemotiveerd blijft om te blijven leren.



Fouten relativeren: Een meisje gaat vaak anders met fouten om dan een jongen. Vaak neemt ze die veel persoonlijker op, waardoor de kans bestaat dat ze stopt, om het ongemak te vermijden. Als meisjes leren om gemaakte fouten mentaal achter zich te laten, dan is er ruimte om vertrouwen op te bouwen, op de volgende match te focussen en om er plezier aan te beleven.



Meisjes vinden het fijn om te weten hoeveel vooruitgang ze boeken. Niet alleen hoeveel ze gewonnen of verloren hebben, maar ook welke vaardigheden ze hebben verbeterd. Niemand is als kampioen geboren. Het kost tijd om beter te worden en daarom is het net zo belangrijk om kleine succesjes te vieren (qua vaardigheden, inspanning of teamwerk) als het is om een wedstrijd te winnen of een goal te scoren.