Sportruimtes geschikt maken voor meisjes

Volgens experts presteren meisjes fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter wanneer ze de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen. Maar nog altijd stoppen er twee keer zoveel meisjes met sporten als jongens. Nike werkt samen met experts en partners uit de community om hier verandering in te brengen. In het kader daarvan hebben we een gids voor het coachen en ondersteunen van meisjes ontwikkeld: The Coaching Girls Guide.



Vaak zijn sportgear en sportlocaties niet ontworpen voor meisjes. En dit wordt onbedoeld regelmatig bevestigd. Toiletten waarvoor je een eind moet lopen, shirts moeten dragen die van het jongensteam zijn geweest - het laat zien dat meisjes niet als prioriteit worden gezien. Beschermende gear wordt vaak ook niet ontwikkeld met meisjes in gedachten en kan ongemakkelijk en oncomfortabel zitten, of zelfs helemaal niet veilig zijn.



Vaak moeten meisjes zich aanpassen, wat hun ervaringen met sport negatief beïnvloedt.



Meisjes hebben gear nodig die goed past, comfortabele kleding en locaties die schoon, veilig en hygiënisch zijn. En trainingen moeten georganiseerd worden op veilige locaties en tijdstippen. Het is niet altijd mogelijk om een geheel nieuwe sanitaire voorziening te bouwen, maar je kunt wel zorgen voor een veilige en comfortabele ervaring door rekening te houden met deze behoeften bij het plannen van trainingen en het kiezen van locaties.



Veel meisjes worden niet gestimuleerd om te gaan sporten. Voor hen kan het al lastig zijn om op een training te verschijnen, dus het is heel belangrijk om te zorgen voor een positieve, gezonde omgeving zonder discriminatie en vooroordelen, waarin ze zich veilig voelen en plezier kunnen hebben.