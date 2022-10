Mamba Mentality: Passie

Zonder passie kun je geen generaties atleten inspireren. Het is passie wat de Mamba Mentality inprent in veel van de huidige en aanstormende atleten die alles uit zichzelf willen halen. Wat betekent passie voor de andere atleten in de Mamba Week?



Voor Devin Booker draait het om “toewijding aan je doel“. Voor Sabrina Ionescu om “blijven proberen de beste versie van jezelf te zijn“. Sydney Leroux houdt met passie “het vuur brandende dat ervoor zorgt dat je altijd je best doet, zolang het maar aan blijft“. Voor Jewell Loyd is passie "als je aan niets anders kunt denken. Ik voel het in mijn lijf, omdat passie altijd aan het broeien is."



Het is zichtbaar in alle atleten, in wat ze op en buiten het veld doen. Laat Kobe trots op je zijn en gebruik passie om je spel naar een hoger niveau te tillen.