Onze technologie helpt je om dat allemaal te voorkomen

In ons bh-lab hebben we sport-bh's ontwikkeld die je helpen om optimaal te presteren als atleet*. Maar alleen als je de juiste maat gebruikt. Een goed passende bh met de juiste technologie biedt de juiste ondersteuning om zonder afleiding te kunnen presteren.



Laten we precies kijken wat er in een Nike sport-bh zit en wat ze zo comfortabel maakt:



- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid om je te helpen droog en comfortabel te blijven.



- UltraBreathe mesh materiaal voelt bijna gewichtloos aan en zorgt voor een maximale luchtcirculatie, wat je helpt om koel te blijven.



- Flyknit technologie is ventilerend, flexibel en ondersteunend. Het weefsel bestaat uit één stuk. Het is daardoor licht en naadloos.



Als je ooit last hebt gehad van zweet, warmte en irritatie, zul je meer baat hebben bij de juiste sport-bh dan je ooit had kunnen vermoeden.



Vergeet niet dat je 30 dagen hebt om je bh te testen. Als hij je niet bevalt, kun je hem terugsturen — zonder gedoe.



