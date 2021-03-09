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Laatste update: 9 maart 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Sport-bh's stylen met Dina Asher-Smith

In (Bra) by Dina behandelt de koningin van de sport-bh's (en de sprint) alles op het gebied van sport-bh's. Deze week stylet Dina Asher-Smith haar favoriete Nike sport-bh's met haar eigen outfits. Bekijk haar stijldagboek hieronder.

Indy sport-bh met V-hals, gecombineerd met jas, shorts en chunky schoenen

Dit is mijn favoriete 'bougie aunty' jas. Ik vind hem geweldig. Ik heb hem zelf voor mijn verjaardag in 2019 gekocht en voel me fantastisch in die jas. Ik was al heel blij met mijn Indy bh en dit is een van mijn favoriete relaxte, comfortabele stijlen. In die jas en bh voel ik me mooi en supercomfortabel.

  • (Bra) by Dina | Het dragen van een sport-bh, slide 1 of 4
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    Sport-bh's en mijn jongere ik

Voor het eerst gepubliceerd: 9 maart 2021

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