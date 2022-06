(Bra) by Dina | Over sport-bh's

Ik ben er heel trots op dat ik als eerste Nike's nieuwe serie over sport-bh's '(Bra) by…' mag presenteren, met mijn eigen ideeën over dit essentiële kledingstuk. Het is tijd voor een goed en openhartig gesprek over het onderwerp waarover vrouwen mij het vaakst om advies vragen. Inderdaad, vrouwen stellen me meer vragen over sport-bh's dan over hardloopschoenen. We weten al hoe je een geschikte hardloopschoen vindt. Maar voor het vinden van de perfecte sport-bh moet je met veel dingen rekening houden. Waar ga je heen? Wat heb je nodig? Hoe moet het aanvoelen? ?

Als je te weinig weet over sport-bh's, of een sport-bh draagt die niet goed past of onvoldoende ondersteuning geeft, kan dat een actieve levensstijl in de weg staan. En dat is helemaal niet nodig. Veel meisjes stoppen als tiener helaas met sporten. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een ongemakkelijk gevoel en schaamte voor hun snel veranderende lichaam. En dat snap ik natuurlijk helemaal. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Een jaar eerder kon je nog gewoon rondrennen zonder ooit aan je borsten te denken. Maar die twee nieuwe vrienden op je bovenlichaam hebben de manier waarop je lichaam beweegt en hoe jij in je vel zit volledig veranderd

Zelfs als je graag sport, voel je je ongemakkelijk zonder de juiste ondersteuning. Veel meisjes associëren pijnlijke borsten met sport of fysieke inspanning in het algemeen. Ze denken dat sporten niets voor hen is, dat hun borsten te groot zijn, dat sporten pijnlijk is en dat het al dat gedoe niet waard is. Maar zo hoeft het helemaal niet te zijn. Veel meisjes weten niet dat je met de juiste sport-bh veel van die problemen kunt voorkomen

Laten we daarom proberen wat vooroordelen en stigma's rondom sport-bh's weg te nemen

Ik ben er trots op dat ik voor jullie de aflevering '(Bra) By Dina: The Shame-free issue' mag presenteren. We gaan hier open over praten. Ik ga jullie verschillende ondersteuningsniveaus en soorten bh's laten zien. Ik ga ook een paar vragen beantwoorden die lang niet iedereen durft te stellen. Maar mij kun je alles vragen, ik oordeel niet.

? Kom op, we gaan aan de s

lag

Veel liefs, Dina

xxx