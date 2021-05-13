Hoe kies je de juiste sport-bh | NAQs

Nooitgestelde vragen
De kracht van sport-bh's
Welkom bij de nooitgestelde vragen, waar we de vragen beantwoorden die je nooit durfde te stellen over borsten, sport-bh's en training.
Vandaag gaan we diep in op sport-bh's, specifiek sport-bh's met de juiste maat. We gaan het hebben over:
- Waarom is een goede sport-bh zo belangrijk?
- Hoe kies ik een Nike bh met de juiste maat?
1. Waarom is een goede sport-bh zo belangrijk?
Je denkt misschien dat een doorsnee sport-bh niet zoveel om het lijf heeft, maar er gaat veel design- en productietechniek aan vooraf. Voordat we ook maar kunnen beginnen met de productie zijn we soms jaren bezig met onderzoek, ontwikkeling en testen, vooral omdat we sport-bh's willen maken die topprestaties leveren, in een enorm scala aan verschillende maten (in vergelijking met kleding en schoenen).
Design staat voorop
Sport-bh's moeten niet alleen goed aanvoelen, ze moeten ook elastisch zijn en met je lichaam meebuigen en -bewegen. Van technisch, zweetafvoerend materiaal dat droog blijft en zacht aanvoelt, tot elastiek, voering en ritsen die tegen een stootje kunnen: over elk detail wordt gewikt en gewogen, om ervoor te zorgen dat je bh comfortabel zit, lang meegaat, een perfecte pasvorm heeft en je borsten tijdens het sporten ondersteunt.
2. Hoe kies ik een Nike bh met de juiste maat?
Maattabellen kunnen helpen, al zien ze er in het begin wat afschrikwekkend uit. Maar het allerbelangrijkste voor een goed zittende bh is nog steeds: eerst passen.
De tabellen voor Nike bh's starten bij de kleinste maten, en naarmate de borstband en de cupmaat groter en de schouderbandjes langer worden, kom je bij de grotere maten uit. Ook de stijl van de bh is van belang. Voor sommige stijlen vind je in de tabel ook de cupmaten, zodat die je kunnen helpen bij het maken van jouw keuze. Andere stijlen (vaak zonder voorgevormde cups) hebben de gebruikelijke kledingmaten, van XS tot XL.
Alles verandert
Het is goed om je te realiseren dat je borstgrootte geregeld verandert. De omvang van je borsten beweegt mee met je gewicht, en past zich aan tijdens je zwangerschap of je menstruatiecyclus. Goed om rekening mee te houden als je op zoek bent naar de perfecte pasvorm. Een bh die goed zit op de eerste dag van je cyclus kan een paar weken later compleet anders aanvoelen. Het kan dus geen kwaad om bh's te hebben in een paar verschillende stijlen en maten, zodat je altijd de best passende bij de hand hebt.
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