(Bra) by Dina | Een sport-bh uitkiezen voor een vriendin

Laatste update: 9 maart 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
De fit voor je vrienden
Als je (Bra) by Dina (de wereldkampioen die alles weet over sport-bh's) hebt gevolgd dan heb je ontdekt dat Dina Asher-Smith weet waar ze het over heeft. Ze draagt zes dagen per week een sport-bh dus ze weet wat ze nodig heeft.
Maar hoe zit het met haar vrienden? Bekijk wat er gebeurt als ze voor de verandering iemand anders stijlt.
De bh met vulling uit één stuk
Dina koos voor Portia de bh met vulling uit één stuk en het ziet er fantastisch uit. Pasvorm, stijl en functie zijn allemaal afgevinkt en met de innovatie waarbij de pads er niet uitvallen of opfrommelen, ziet Portia er trots uit en voelt ze zich vrij. Tof gedaan, Dina.