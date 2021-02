(Bra) by Dina | Brief aan mijn 12-jarige zelf

Een brief aan mijn 12-jarige ik

Ha Dina,



Jij bent het, dertien jaar later.



Even snel samenvatten… je bent nu een echt goede sprinter. Dat is cool. En zo leuk. Je gaat voor je werk de hele wereld over, je doet wat je leuk vindt op het hoogste niveau en je maakt overal in de wereld vrienden. Ik wil je niet het eind van het verhaal verklappen en al je prestaties opsommen, maar je zult echt trots op jezelf zijn. Geloof me nu maar.



Het belangrijkste wat ik je wil zeggen is dat je over ongeveer een jaar je voet gaat breken omdat je om zeven uur 's ochtends half slapend een hockeytraining doet. Dat gaat veel pijn doen. Mijn advies is daarom 's ochtends alert te zijn. Ga niet half slapend trainen! Want je wilt proberen over de bal te springen wanneer je die krijgt toegespeeld… en je maakt een inschattingsfout, landt op de bal, glijdt uit en breekt je voet. Maar als je niet luistert en toch in de krukken belandt, dan is dat oké… het toont je liefde voor atletiek en laat zien dat je op een atletiekbaan thuishoort.



Hoe dan ook — laten we het hebben over je borsten en sport-bh's! Wel… jouw weg van borsten naar bh's is minder opwindend dan die van sommige van je vriendinnen. En die weg is ook minder lang dan je denkt, want ze worden niet zoveel groter meer, hahahahaha. Maar wat kleding betreft, je gaat echt in die dingen leven. Je zult meer sport-bh's dan gewone bh's hebben. Zelfs meer sport-bh's dan jeans, T-shirts… of elke andere soort casual kleding. En in de prachtigste kleuren, stijlen en designs. Je zult zes dagen per week een sport-bh dragen. (Ja sorry hoor, je traint nu zes dagen per week. John heeft het schema stevig opgeschroefd.)