Hoe kan ik trainen wanneer ik ongesteld ben? | Nooitgestelde vragen

Nooitgestelde vragen

Welkom bij de nooitgestelde vragen, waar we de vragen beantwoorden die je nooit durfde te stellen over borsten, sport-bh's en training.



Vandaag hebben we het over van alles en nog wat en willen we ervoor zorgen dat als je borstvoeding geeft, ongesteld bent of geen van beide, je samen met je lichaam werkt en de juiste sport-bh draagt. We beantwoorden de volgende vragen: