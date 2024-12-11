Hoe kan ik trainen wanneer ik ongesteld ben? | Nooitgestelde vragen

Nooitgestelde vragen
Borstvoeding, twee bh's over elkaar dragen en trainen terwijl je ongesteld bent.
Welkom bij de nooitgestelde vragen, waar we de vragen beantwoorden die je nooit durfde te stellen over borsten, sport-bh's en training.
Vandaag hebben we het over van alles en nog wat en willen we ervoor zorgen dat als je borstvoeding geeft, ongesteld bent of geen van beide, je samen met je lichaam werkt en de juiste sport-bh draagt. We beantwoorden de volgende vragen:
- Kan ik een sport-bh dragen als ik borstvoeding geef?
- Moet ik bij trainingen twee bh's dragen?
- Hoe kan ik trainen terwijl ik ongesteld ben?
1. Kan ik een sport-bh dragen als ik borstvoeding geef?
Absoluut JA. Als je borstvoeding geeft, zijn de twee belangrijkste eisen die je aan je bh stelt comfortabele ondersteuning en gemakkelijke toegang bij het voeden.
De Nike (M) Swoosh zwangerschaps-bh is speciaal gemaakt voor moeders, met laagjes om borstvoeden en kolven makkelijker te maken, en speciaal vochtregulerend materiaal om doorlekken te verhullen. Een verstelbaar schuifje maakt hem ideaal voor je veranderende borstomvang, van je zwangerschap tot de bevalling en daarna. Probeer ook eens de Indy Luxe bh. Dit is misschien geen zwangerschaps-bh, maar hij is wel ontworpen voor optimaal comfort.
2. Moet ik bij trainingen twee bh's dragen?
Vermijd het dragen van twee bh's over elkaar. Als je sport-bh niet genoeg ondersteuning geeft, experimenteer dan met stijlen en vormen die meer dekking bieden of speciaal zijn ontworpen om alle beweging te stoppen.
De juiste sport-bh voelt meteen goed aan. Je hebt dan geen extra ondersteuning nodig. Besteed altijd veel aandacht aan de pasvorm. Als je niet de juiste maat kiest, kun je het gevoel krijgen dat er iets niet goed zit.
Blijf fris
Twee bh's over elkaar dragen voelt niet alleen oncomfortabel aan, maar beperkt ook je bewegingsvrijheid en je bloedsomloop en voert zweet niet zo efficiënt af als een sport-bh die is gemaakt van ventilerend materiaal. Neem even de tijd om onze verschillende stijlen uit te proberen en onthoud dat je voor verschillende activiteiten verschillende ondersteuningsniveaus nodig kunt hebben.
3. Hoe kan ik trainen terwijl ik ongesteld ben?
Vraag je je weleens af waarom een HIIT je de ene week gemakkelijk afgaat, maar je de week erna echt worstelt met diezelfde training? Het is geen mysterie, maar heeft te maken met biologie. Serieus. Je menstruatiecyclus kan een grote invloed hebben op je training.
Dr. Stacy Sims, PhD, is een internationaal deskundige op het gebied van de fysiologie van vrouwelijke atleten en met haar hulp hebben we een collectie samengesteld met work-outs die het beste passen bij de drie fasen van de menstruatiecyclus. Neem dag één van je menstruatie als startpunt en stem vervolgens je training af op je cyclus om alles uit je work-outs te halen.
Superkrachten
Op de eerste dag van je menstruatie en tot zo'n 12 dagen erna is je hormoongehalte op z'n laagst, waardoor je meteen een atletisch voordeel hebt. Je kunt sneller hardlopen, vlugger herstellen, energieker zijn en kiezen voor intensieve work-outs zoals HIT-lessen, hardlopen met hoogteverschillen of sprints. Omarm dit moment om jezelf te pushen.
Vanaf de ovulatie tot (ongeveer) dag 20 kom je in de middenfase en ervaar je een oestrogeenpiek waardoor je je zelfverzekerd en sterk kunt voelen. Dit is een goed moment om je te richten op conditie en kracht. Til je trainingsroutine naar een hoger niveau met meer kilometers, langere work-outs en weerstandstraining.
Rustiger aan
Wanneer de symptomen van PMS beginnen (circa 10 dagen voor je volgende cyclus), kun je een dip in je energie voelen als gevolg van de hoge progesteron- en oestrogeenspiegels. Dat is het moment voor rustige work-outs, zoals lange wandelingen, herstelyoga of pilates.
Wil je meer weten over het synchroniseren van je training met je menstruatiecyclus? Ga dan naar onze (Cycle)Sync work-outcollectie in de Nike Training Club app.
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