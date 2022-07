Wat is een peesontsteking van je rotatormanchet, en wat doe je eraan? Experts geven antwoord

Eerst heb je een diagnose nodig. Badia raadt aan om naar een orthopedische kliniek te gaan. Of ga naar je huisarts of een specialist. Om peesontsteking aan de rotatorenmanchet te diagnosticeren, laat Badia meestal een röntgenfoto en een MRI-scan doen. De röntgenfoto zal worden gebruikt om andere oorzaken van de pijn uit te sluiten, zoals artrose. Een MRI-scan kan worden gebruikt om peesontsteking aan de rotatorenmanchet te diagnosticeren en te zien of de scheur gedeeltelijk of volledig is.

In de eerste paar weken dat het ongemak ontstaat, kan een fysiotherapeut onderzoeken hoe vrij je je schouder kunt bewegen, hoeveel kracht erin zit en hoe stijf je spieren zijn. Ook wordt de mechaniek van het schouderblad en je houding beoordeeld, vertelt Casey. Zodra dat gebeurd is, kan de fysiotherapeut de klachten aan je schouder behandelen die tot peesontsteking leiden.

Het goede nieuws is dat de "peesontsteking aan de rotatorenmanchet vrij snel kan worden opgelost als er nog steeds sprake is van acute ontsteking", zegt Casey.

Veelvoorkomende behandelingen voor peesontsteking aan de rotatorenmanchet omvatten:

Praktische technieken: hieronder valt gewrichtsmobilisatie, massage of houdingscorrectie om de bewegingsvrijheid en mechaniek te verbeteren, vertelt Casey.

Stretching: rekoefeningen kunnen je helpen om stijve spieren rond de schouder te behandelen. Een goede stretch om te oefenen is op je rug op een foamroller liggen met je armen in een doelpositie. Zo voer je de stretch uit:

Ga op een foamroller liggen, zodat je vanaf je hoofd tot je bekken volledig ondersteund bent. De foamroller ondersteunt je ruggengraat (van boven naar beneden).

Buig je knieën zodat je voeten stevig staan en druk ze zachtjes tegen de vloer om in balans te blijven.

Strek je armen uit in een doelpositie en hou je ellebogen op gelijke hoogte met je bovenlichaam.

Hou je ruggengraat voortdurend in een neutrale houding. Er moet een klein beetje ruimte zitten tussen je onderrug en de foamroller.

Deze stretchoefening kun je ook voor een work-out doen. "Laat de zwaartekracht je borst openen, waardoor je spieren worden geactiveerd en je lichaam wordt voorbereid op versterkende oefeningen", zegt Casey. ""Door de voorkant van je lichaam los te maken en je rug te openen, kun je deze oefeningen zo efficiënt mogelijk uitvoeren", vervolgt ze. (Daar gaan we hieronder verder op in.)

Versterkende oefeningen: het verbeteren van de schouderkracht met oefeningen met gewichten — die zwakke spieren in het gebied activeren — verbetert de mechaniek en houding, én stabiliseert het gewricht en het schouderblad, zegt Casey. "Gebruik een passend gewicht dat je gedurende de bewegingen onder controle kunt houden, in plaats van zware gewichten", zegt ze. Door te leren hoe je deze oefeningen voor de spieren in het bovenlichaam op de juiste manier uitvoert — vooral onder het toeziend oog van een fysiotherapeut — zal je peesontsteking in de toekomst kunnen voorkomen.

Specifieke oefeningen voor de rotatorenmanchet: Badia raadt externe rotaties met een dumbbell aan, wat de bloedtoevoer naar de rotatorenmanchet verbetert (maar geen spieren opbouwt). Pak lichte dumbbells (tussen de 1 en 3 kg). Zo voer je de oefening uit:

Lig op je rechterzijde met je rechterhand onder je hoofd ter ondersteuning.

Hou een lichte dumbbell in de linkerhand, hou je arm in een hoek van 90 graden met je bovenarm tegen je lichaam gedrukt.

Til de dumbbell op en draai hem naar het plafond.

Breng hem daarna terug naar je lichaam, alsof je arm in een mitella zit.

Doe dat zo'n 15 tot 20 keer per kant.

Veranderingen thuis: als je lang achter een bureau zit voor je werk, moet je een goede bureauhouding oefenen. Dit zal de gezondheid van de rotatorenmanchet helpen ondersteunen, zegt Casey. Ergonomie op kantoor, oftewel op de juiste manier aan je bureau zitten, kan helpen. Zet je computer op een armlengte afstand van je ogen en kies een stoel waarbij je voeten plat op de vloer of een voetsteun staan. Wanneer je je telefoon gebruikt, ga dan rechtop zitten en hou het scherm voor je gezicht, in plaats van eroverheen te leunen of te hangen.

Tekst: Jessica Migala